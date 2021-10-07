Президент Южной Осетии поблагодарил Путина за надежный мир

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, поблагодарив его за надежный мир, который наступил в Республике.

"В сознании народа Южной Осетии с вашим именем связаны избавление Республики от смертельной опасности, обретение надежного мира, возрождение и уверенность в завтрашнем дне", - говорится в поздравлении, размещенном на сайте президента Южной Осетии.

Бибилов пожелал российскому лидеру здоровья, новых успехов и побед "во благо российского государства и его многонационального народа".