Путин обсудил вопросы стабильности и безопасности в России

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в формате видеоконференции.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Мы сегодня обсудим вопросы обеспечения внутренней стабильности и безопасности в России", - заявил Владимир Путин. "Основной докладчик у нас министр внутренних дел. Предлагаю сразу и приступить к работе", - сказал президент.

Дальше совещание традиционно продолжилось в закрытом режиме.