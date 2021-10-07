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Рубрика: Общество

РАО вместе с МГУ расскажет школьникам об инженерных науках

Текст: Мария Набиркина

На Всероссийском фестивале "NAUKA 0+", который пройдет с 8 по 10 октября, Российская академия образования совместно с МГУ им. Ломоносова организуют "STEM-Академию" для школьников, учителей и родителей.

Как будут отмечать 270-летие МГУ им. Ломоносова

Что такое STEM? Особая учебная методика, где объединяются занятия по естественным наукам, технологии, инженерии и математике, а ребенок одновременно осваивает и теорию, и практику.

В рамках "STEM-Академии" можно будет поучаствовать в мастер-классах, квестах, послушать выступления ведущих экспертов в области развития STEM-образования и информационных технологий.

Кроме выступлений, квестов, мастер-классов, участники и гости "STEM-Академии" смогут увидеть уникальные редкие книги XVI-XIX веков, посвященные математическому и инженерному образованию в России.

Справка "РГ"

Всероссийский Фестиваль науки НАУКА 0+ - один из крупнейший просветительских проектов в области популяризации науки в мире. В этом году фестиваль - одно из ключевых событий Года науки и технологий.

Зарегистрироваться на события фестиваля можно по ссылке.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова Классный час с Марией Агранович

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