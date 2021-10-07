Арт-объект "Птицы" появится у станции БКЛ Мичуринский проспект

Завершается комплексное благоустройство территории возле станции "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности проходят на улице Удальцова от дома 32, корп. 1 до дома 87. Общая площадь благоустройства - более 3 гектаров.

Специалисты комплекса городского хозяйства спрятали "воздушные" провода в кабельную канализацию, проложили новые инженерные коммуникации и разбили газон. Завершаются работы по устройству новых тротуаров. Скоро здесь заменят на современные остановочные павильоны, установят навигационные стелы, для автомобилистов обустроят новые парковочные места. Для комфорта и безопасности пешеходов организуют дополнительные наземные пешеходные переходы, установят более 50 новых опор освещения, пешеходные переходы оборудуют контрастным освещением. Асфальтобетонное покрытие проезжей части обновят.

Территорию дополнительно озеленят: высадят деревья, кустарники, разобьют цветники.

Новой точкой притяжения для жителей района Проспект Вернадского станет территория у памятника двукратному олимпийскому чемпиону Ивану Ярыгину на площади Олимпийской деревни. В районе дома 40а по улице Удальцова обустроят цветники и установят арт-объект "Птицы", который напомнит о необходимости бережного отношения к природе.

Завершить все работы планируется до конца этого года.

Напомним, что в этом году завершились работы по комплексному благоустройству у четырех станций БКЛ - "Народное ополчение", "Зюзино", "Проспект Вернадского" и "Петровский парк".