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07.10.2021 08:20
Рубрика: Культура

Арт-объект "Птицы" появится у станции БКЛ Мичуринский проспект

Текст: Ирина Огилько
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Завершается комплексное благоустройство территории возле станции "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы
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Работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности проходят на улице Удальцова от дома 32, корп. 1 до дома 87. Общая площадь благоустройства - более 3 гектаров.

Специалисты комплекса городского хозяйства спрятали "воздушные" провода в кабельную канализацию, проложили новые инженерные коммуникации и разбили газон. Завершаются работы по устройству новых тротуаров. Скоро здесь заменят на современные остановочные павильоны, установят навигационные стелы, для автомобилистов обустроят новые парковочные места. Для комфорта и безопасности пешеходов организуют дополнительные наземные пешеходные переходы, установят более 50 новых опор освещения, пешеходные переходы оборудуют контрастным освещением. Асфальтобетонное покрытие проезжей части обновят.

Территорию дополнительно озеленят: высадят деревья, кустарники, разобьют цветники.

Новой точкой притяжения для жителей района Проспект Вернадского станет территория у памятника двукратному олимпийскому чемпиону Ивану Ярыгину на площади Олимпийской деревни. В районе дома 40а по улице Удальцова обустроят цветники и установят арт-объект "Птицы", который напомнит о необходимости бережного отношения к природе.

Завершить все работы планируется до конца этого года.

Напомним, что в этом году завершились работы по комплексному благоустройству у четырех станций БКЛ - "Народное ополчение", "Зюзино", "Проспект Вернадского" и "Петровский парк".

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