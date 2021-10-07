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07.10.2021 08:27
Рубрика: Общество

Первые осенние заморозки зафиксированы в Москве

Текст: Ирина Огилько
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

В столице России, несмотря на теплую погоду днем, минувшей ночью были зафиксированы первые осенние заморозки. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Он рассказал РИА Новости, что на метеостанции ВДНХ в 7 утра столбик термометра опустился до отметки -0,4 градуса.

По словам синоптика, в Подмосковье было еще холоднее. В Серебряных Прудах, например, воздух остыл до -5,2 градуса.

Причиной заморозков является ясная погода, которую удерживает в столице антициклон. Благодаря этому ночью воздух сильно остывает. Так как ясная и сухая погода сохранится, следующие четыре ночи в Москве также будут со слабым минусом.

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