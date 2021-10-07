Приезжих, избивших в столичном метро пассажира, арестовали на два месяца

Трое приехавших в Москву граждан, жестоко избивших 4 октября мужчину в столичном метро, арестованы Черемушкинским судом Москвы на два месяца. Их дело передается в Следственный комитет России. По совокупности предъявленных обвинений, в том числе - хулиганство и покушение на умышленное убийство, эти "гости столицы" могут потерять свободу на десятилетие. А если вскроются еще какие-нибудь обстоятельства, то и на больший срок.

В Черемушкинском суде Москвы, когда выносили решение об избрании им меры пресечения, были озвучены их имена - заседание суда было открытым. Это Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков. Им придется находиться под стражей до 5 декабря. Двое из них уже были судимы - за кражу и избиение людей.

Напомним, трое хулиганов в возрасте от 21 до 26 лет в вагоне метро на линии "Арбатско-Покровская" избили 25-летнего Романа, который, по иронии судьбы тоже оказался не москвичом, а жителем Воронежа. Но он вступился за девушку, которую оскорбляли хулиганы. Они громко ругались матом, требовали уступить им место. При этом в вагоне были в основном женщины. Романа избили демонстративно жестоко, втроем, добивали ногами, лежавшего на полу вагона. Всем, кто вмешается, обещали такую же экзекуцию. А потом трусливо сбежали на станции "Первомайская". Правда, как сообщил руководитель пресс-службы московской полиции полковник Владимир Васенин, их отловили через десять минут. Все доказательства их "геройства" были запечатлены на записях видеокамер.

В момент группового избиения они были пьяны. Затем протрезвели и выдавили из себя извинения. Но, думается, это им не зачтется - в момент задержания один из них бросился на полицейского с ножом. А это уже покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов.