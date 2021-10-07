Соцзащита Москвы поможет постояльцам частного пансионата в связи с пожаром

Пожилым людям из частного дома престарелых, который накануне загорелся в ТиНАО, департамент труда и соцзащиты Москвы окажет помощь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как только стало известно о задымлении в здании, представители социальной защиты незамедлительно направились на место происшествия.

"37 человек из числа проживающих в приюте временно размещены в учреждениях соцзащиты, где им будет оказана необходимая помощь, - рассказали в пресс-службе департамента. - Троих человек забрали родственники. С остальными сотрудники свяжутся с близкими пожилых людей и сообщат им необходимую информацию".

В департаменте уточнили, что приют не относится к системе городских домов-интернатов и не входит в реестр поставщиков социальных услуг.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Кстати, узнать, где находится родственник и как он себя чувствует, можно по телефону горячей линии соцзащиты: 8(495)276 11 55 (ежедневно с 8:00 до 20:00).