В московском метро запустили тематический поезд "Герои и подвиги"

На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена запустили тематический поезд "Герои и подвиги", который посвящен 80-летию начала битвы за Москву. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

Как рассказал во время церемонии запуска поезда исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк, запуск тематического поезда посвящен всем тем героям, кто совершал свои подвиги, приближая неминуемую победу. Он отметил, что это 11-й совместный проект общества, департамента транспорта и Московского метрополитена.

Тематический поезд окрашен в цвет красного флага. На его бортах красуются огромные белые надписи "1941-1945" "Герои и Подвиги", а также запечатлен увеличенный орден Славы. У каждого из четырех вагонов своя тематика. В первом рассказываются истории о чудесных спасениях. Во втором и третьем - о подвигах героев. В четвертом вагоне - о переломном моменте - битве за Москву. В нем, кстати, можно узнать о героях, в честь которых названы станции метро "Панфиловская" и "Бульвар Рокоссовского". Курсировать состав будет до апреля 2022 года.

Напомним, что в столичный метрополитен вернулись 83% пассажиров. Это третий в мире результат по темпам восстановления количества поездок по сравнению с доковидным периодом.