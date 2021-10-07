В Воронеже пятилетняя девочка умерла после укола

Воронежские следователи возбудили уголовное дело о гибели пятилетней девочки. По предварительным данным, смерть ребенка наступила после сделанного родителями укола.

Девочка скончалась 1 октября в Левобережном районе после инъекции рекомендованного врачом препарата. Возможная причина смерти - аллергическая реакция, рассказал "РГ" источник в правоохранительных органах.

- Все обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в рамках расследования уголовного дела, - сообщили в региональном управлении СК РФ.