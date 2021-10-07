Последним днем золотой осени в Москве станет 12 октября

Золотая солнечная осень в столице завершится на следующей неделе. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, во вторник еще будет тело, сухо и солнечно, но уже со среды начнутся осадки, ветер усилится, а температура начнет падать.

"В ближайшую пятидневку мы будем оставаться в достаточно однотипной погоде, именуемой старым бабьим летом, благодаря скандинавскому антициклону. Будет солнечно, без осадков, ночами температура будет колебаться от -4 до +1 градуса, днем - в среднем +8…+13 градусов", - рассказал Тишковец в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, что пока погоду формирует обширный антициклон.