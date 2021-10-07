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07.10.2021 04:29
Рубрика: Происшествия

Приморскую компанию оштрафовали за нарушение правил перевалки угля

Текст: Ольга Журман

Приморская транспортная прокуратура привлекла к ответственности стивидорную компанию АО "Торговый порт Посьет" за нарушение правил перевалки угля.

Воронежский оператор ТКО оштрафован за запрещенные отходы

Как сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры, это было выявлено после проверки исполнения компанией законодательства в сфере охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Оказалось, что акционерное общество при наличии вагоноопрокидывателей переваливает уголь портальными кранами с грейферными ковшами. Также правоохранители обнаружили, что в экологической отчетности предприятие указывало недостоверную информацию о предельно допустимых выбросах угольной пыли. Помимо этого, территория склада оказалась захламлена отходами.

Транспортный прокурор внес главе компании представление и предписал устранить все нарушения. Должностных лиц привлекли к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 622 тысячи рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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