Приморскую компанию оштрафовали за нарушение правил перевалки угля

Приморская транспортная прокуратура привлекла к ответственности стивидорную компанию АО "Торговый порт Посьет" за нарушение правил перевалки угля.

Как сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры, это было выявлено после проверки исполнения компанией законодательства в сфере охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Оказалось, что акционерное общество при наличии вагоноопрокидывателей переваливает уголь портальными кранами с грейферными ковшами. Также правоохранители обнаружили, что в экологической отчетности предприятие указывало недостоверную информацию о предельно допустимых выбросах угольной пыли. Помимо этого, территория склада оказалась захламлена отходами.

Транспортный прокурор внес главе компании представление и предписал устранить все нарушения. Должностных лиц привлекли к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 622 тысячи рублей.