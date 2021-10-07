В Якутии незаконно добыли 1,5 килограмма природного золота

"Черные старатели" трудились в Нерюнгринском районе Якутии на месторождении, расположенном в 150 километрах от административного центра.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что исполнительный директор золотодобывающего предприятия в течение года незаконно добывал природное золото - в нарушение правил, устанавливающих порядок оборота драгоценных металлов, условий лицензии, без технического проекта.

Специальную технику нескольких подрядчиков этот директор использовал, что называется "в темную", как и других рабочих. Оперативники подразделений по экономической безопасности и противодействия коррупции при участии ФСБ России и силовой поддержке спецназа Росгвардии обнаружили на территории месторождения и вахтового поселка около полутора килограммов незаконно добытого золота, общая стоимость которого превышает 5,5 миллиона рублей.

Изъята документация, тяжелая техника, другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. С задержанного руководителя взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Изъятое золото обращено в доход государства.