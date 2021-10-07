В Якутии при пожаре погибли женщина и двое детей

В якутском поселке Сангар при пожаре в жилом доме погибли женщина и двое детей, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский главк МЧС.

Информация о том, что в микрорайоне Геологов горит двухэтажный жилой дом, поступила пожарным в ночь на 7 октября. На место ЧП первые расчеты прибыли уже через две минуты. К этому времени здание вовсю полыхало, 12 жильцов успели эвакуировать.

"В ходе тушения в одной из квартир были обнаружены трое пострадавших: два ребенка 2015 и 2020 годов рождения и 33-летняя женщина. Они были доставлены в больницу, но скончались", - добавили в спасательном ведомстве.

Отстоять дом от огня пожарным не удалось, он полностью сгорел. Сейчас специалисты выясняют причину и виновника происшествия.