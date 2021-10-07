В Башкирии депутаты поддержали отмену сухого закона в новогодние каникулы

Депутаты комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму Госсобрания РБ поддержали законопроект об отмене запрета на продажу алкоголя в дни новогодних каникул. Его рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Как отметил заместитель Председателя Государственного Собрания - Курултая РБ Рустам Ишмухаметов, в 2019 году Башкортостан стал первым регионом России, где в качестве эксперимента был введен такой запрет. С инициативой исключить его из регионального законодательства выступило Министерство торговли и услуг Башкирии. Эксперты мотивировали свое предложение усилением контроля за алкогольным рынком и существенным сокращением в последнее время в республике нелегальной фальсифицированной алкогольной продукции.

- Данная инициатива доказала свою эффективность. За два года в дни новогодних каникул в республике наблюдается существенное снижение числа несчастных случаев, преступлений и нарушений общественного порядка. Сократилось количество отравлений алкоголем, обострений хронических заболеваний на фоне потребления спиртного, - отметил Рустам Ишмухаметов. - Но современное законодательство должно быть максимально гибким, оперативно реагирующим на реалии социальной и экономической ситуации. Поэтому мы меняем его в соответствии с положением дел на данный момент, что не мешает нам в дальнейшем вернуться к запрету продажи алкоголя в новогодние каникулы, если возникнет такая необходимость.

Напомним, сегодня в региональном законодательстве введен полный запрет на розничную продажу на территории республики алкогольной продукции 3 января, а также ограничение времени ее продажи в дни новогодних каникул 4, 5 и 6 января с 14 часов до 10 часов следующего дня по местному времени.