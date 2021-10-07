В Перми слесарь присвоил себе деньги от продажи 20 автомобилей

В Перми суд признал виновным местного 47-летнего жителя в серии преступлений, предусмотренных статьей № 160 УК РФ "Присвоение и растрата".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, пермяк работал слесарем в сервисе по ремонту машин. Он входил в доверие к клиентам и убеждал их за хорошее вознаграждение передать свой автомобиль в аренду. При этом злоумышленник для осуществления сделки предлагал свои услуги. В результате мужчине были переданы 20 автомобилей с комплектами ключей, свидетельствами о регистрации и страховыми полисами ОСАГО с неограниченным кругом лиц, допущенных к управлению.

Несколько месяцев злоумышленник исправно выплачивал владельцам автомобилей арендные платежи. При этом в тайне от владельцев он находил покупателей и продавал транспортные средства. В дальнейшем мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.

Всего от действий злоумышленника пострадало восемь человек. Сумма ущерба составила около 7,4 миллиона рублей. Суд приговорил виновного к лишению свободы на срок пять лет и один месяц в колонии особого режима.