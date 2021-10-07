Вынесен приговор нижегородским экс-депутатам братьям Глушковым

Балахнинский суд признал виновными в мошенничестве и взяточничестве бывших чиновников и депутатов, братьев Глушковых. Одному из них дали 11 лет лишения свободы, а второму - 9 лет.

Об этом сообщает СК по региону. Начиная с 2013 по 2016 год Александр и Владимир Глушковы вместе со своим юристом, местным предпринимателем, директором муниципального учреждения и замглавы администрации Балахнинского района по поддельной проектной документации на участке, предназначенном для строительства автостанции, возвели двухэтажный торговый центр.

Все постройки, предназначавшиеся для автостанции, были снесены. В результате жители района лишились транспортного узла.

Участок для строительства и все находившиеся на нем здания подсудимые вместе с другими членами организованной группы выкупили по заниженной цене. В результате бюджету Балахны был причинен ущерб в размере более 32,6 миллиона рублей.

Также в 2016 году Глушковы вместе с другими участниками организованной группы склонили главу администрации района к незаконному решению о предоставлении им земельного участка, занимаемого городским сквером. На нем Александр Глушков запланировал строительство еще одного торгового центра.

В 2015 году Александр Глушков через своего брата Владимира получил взятку в виде двух однокомнатных квартир в новом доме на улице Энгельса стоимостью 2 миллиона рублей. Взамен он должен был оказать содействие директору строительной компании в возведении еще одного многоквартирного дома в Балахне.

На момент совершения преступлений Александр Глушков был главой местного самоуправления Балахнинского района, а затем - депутатом регионального парламента. Его брат Владимир - депутатом Земского собрания Балахнинского района.

Оба брата долгое время скрывались от следствия за пределами страны. В декабре 2019 года их экстрадировали из Грузии и привезли в Нижегородскую область. Свою вину в совершении инкриминируемых деяний они не признали.

Все участники организованной преступной группы уже получили различные сроки наказания. Александра Глушкова суд приговорил к 11 годам лишения свободы, Владимира Глушкова - к 9 годам. Обоим предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима. Также братьям предстоит выплатить штраф в размере 100 миллионов 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.