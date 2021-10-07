Пострадавших членов экипажа нефтяного танкера доставили в больницу Иркутска

Следователи начали проверку обстоятельств ЧП на нефтяном танкере в акватории реки Лены в Иркутской области. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, 7 октября танкер "Семен Дежнев" без груза выполнял рейс "Нижний Бестях - Усть-Кут". Второй помощник электромеханика и рулевой-моторист зачищали отстойный танк с остатками бензина, и в этот момент воспламенились пары нефтепродуктов. С ожогами открытых частей тела оба работника доставлены в больницу Иркутска.

Следователи выясняют причины случившегося.