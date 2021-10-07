Полиция Минусинска нашла подростка, уколовшего ребенка на улице

Сотрудники полиции Минусинска установили личность подростка, который уколол восьмилетнего школьника на улице неизвестным предметом. Об этом сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на главк МВД по Красноярскому краю.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшего. Она рассказала, что незнакомый подросток подошел к ее сыну, уколол его (предположительно шприцем) и сбежал.

Стражи порядка нашли незнакомца и выяснили обстоятельства случившегося. Опознал разыскиваемого инспектор отделения по делам несовершеннолетних, когда просматривал запись с камеры видеонаблюдения - он вспомнил, что видел молодого человека во время профилактических бесед в учебных заведениях. Как оказалось, 12-летний школьник нашел канцелярскую кнопку и задумал подшутить над неизвестным ему ребенком.

Сотрудники правоохранительных органов намерены поставить подростка на профилактический учет.