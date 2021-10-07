Сфера услуг оказалась аутсайдером по доле вакцинации в Новосибирской области

Новости

Исследователи заявили об угрозе женской безработицы в будущем 13:53
Песков: В Кремле нет традиции "проставляться" в день рождения Путина 13:48
На курорте Домбай построят новую канатную дорогу и горнолыжные трассы 13:43
Песков: Стимулирования вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне не будет 13:41
ВОЗ опубликовала официальное определение постковидного синдрома 13:40
Песков сравнил заявления и действия НАТО 13:39
В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю" 13:35
Аукцион по продаже вещей Аль Капоне пройдет в США 13:34
ВВП Беларуси вырос в текущем году на три процента 13:32
Сенатором от Тамбовской области будет экс-губернатор Никитин 13:27
МИД РФ: На афгано-таджикской границе сейчас все спокойно 13:21
Правительство утвердило правила обеспечения частных клиник вакцинами 13:19
У жителя Подмосковья обнаружили два пистолета и пистолет-пулемет 13:18
Вышел русский трейлер "Дома Дракона" - приквела "Игры престолов" 13:13
Скончалась женщина, пострадавшая при взрыве в нижегородской многоэтажке 13:12
Финляндия перестала прививать вакциной Moderna мужчин младше 30 лет 13:10
Лукашенко уверен в поддержке России для противостояния западным санкциям 13:08
В Удмуртии из-за ухудшения ситуации с COVID-19 отменили диспансеризацию 13:08
Бастрыкин поручил наградить медалью заступившегося за девушку в метро парня 13:07
Матвиенко: Попытки извне повлиять на выборы в России становятся изощреннее 13:03
Самолет экстренно приземлился в Турции после сообщений о бомбе 12:56
На нефтяном танкере в Иркутской области произошел взрыв 12:55
Карелова: Участие в Евразийском женском форуме подтвердили более 100 стран 12:53
Госпитализированного с COVID Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ 12:52
"Газпром" заполнит российские подземные хранилища к концу октября 12:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
07.10.2021 13:27
Рубрика: Власть

Сфера услуг оказалась аутсайдером по доле вакцинации в Новосибирской области

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирский областной оперативный штаб по противодействию коронавирусу не исключает возможность введения дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции, в частности, обязательной вакцинации ряда профессиональных групп повышенного риска. Они могут коснуться примерно 270 тысяч человек.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Причиной является рост заболеваемости COVID-19. Темпы вакцинации пока недостаточны для формирования коллективного иммунитета, а доля вакцинированных в ряде сфер деятельности, наиболее активно взаимодействующих с людьми, остается низкой.

Фото: Татьяна Кравченко
Более 600 единиц оборудования поступят в первичное звено здравоохранения

О работе по противодействию распространению COVID-19 рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. По его данным, в регионе вторую неделю отмечается ежедневный рост числа выявленных случаев коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что министерство развернуло широкую сеть пунктов вакцинации и сформировало мобильные бригады для выездной вакцинации на предприятиях, темпы вакцинации остаются недостаточными для формирования популяционного иммунитета.

- Особое беспокойство вызывает низкие показатели вакцинации работников сферы услуг, хотя именно они наиболее активно взаимодействуют и общаются с людьми. Вакцинация граждан, занятых в этой сфере особенно важна для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, - отметил Константин Хальзов.

Речь идет в частности, об общепите, ЖКХ, транспорте, торговле. По данным правительства области, мимо обязательной вакцинации прорабатывается вопрос о введении доступа на культурно-массовые, спортивные мероприятия, в общественные места по QR-кодам.

К настоящему времени в Новосибирской области однократно вакцинированы более 757 тысяч жителей. Завершили вакцинацию более 712 тысяч.

Справка "РГ"

В регионе развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках. Из них 40 в городе Новосибирске и 53 в Новосибирской области. Кроме того, действует 18 мобильных пунктов на территории города и 11 в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Цены на газ в Европе рухнули ниже 1000 долларов
В Крыму Ландсбергису посоветовали решить проблему развала ЕС и Украины
В МИД рассказали об угрозах от альянса США, Британии и Австралии
Британские СМИ: Цены на газ резко упали после заявлений Путина
Гинцбург анонсировал испытания единой вакцины против гриппа и COVID-19
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения