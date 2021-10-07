Сфера услуг оказалась аутсайдером по доле вакцинации в Новосибирской области

Новосибирский областной оперативный штаб по противодействию коронавирусу не исключает возможность введения дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции, в частности, обязательной вакцинации ряда профессиональных групп повышенного риска. Они могут коснуться примерно 270 тысяч человек.

Причиной является рост заболеваемости COVID-19. Темпы вакцинации пока недостаточны для формирования коллективного иммунитета, а доля вакцинированных в ряде сфер деятельности, наиболее активно взаимодействующих с людьми, остается низкой.

О работе по противодействию распространению COVID-19 рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. По его данным, в регионе вторую неделю отмечается ежедневный рост числа выявленных случаев коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что министерство развернуло широкую сеть пунктов вакцинации и сформировало мобильные бригады для выездной вакцинации на предприятиях, темпы вакцинации остаются недостаточными для формирования популяционного иммунитета.

- Особое беспокойство вызывает низкие показатели вакцинации работников сферы услуг, хотя именно они наиболее активно взаимодействуют и общаются с людьми. Вакцинация граждан, занятых в этой сфере особенно важна для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, - отметил Константин Хальзов.

Речь идет в частности, об общепите, ЖКХ, транспорте, торговле. По данным правительства области, мимо обязательной вакцинации прорабатывается вопрос о введении доступа на культурно-массовые, спортивные мероприятия, в общественные места по QR-кодам.

К настоящему времени в Новосибирской области однократно вакцинированы более 757 тысяч жителей. Завершили вакцинацию более 712 тысяч.

Справка "РГ"

В регионе развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках. Из них 40 в городе Новосибирске и 53 в Новосибирской области. Кроме того, действует 18 мобильных пунктов на территории города и 11 в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.