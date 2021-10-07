Суд арестовал руководителя управления Росимущества по трем регионам

Железнодорожный районный суд Красноярска избрал меру пресечения задержанному ранее руководителю межрегионального управления Росимущества Владимиру Абрамову. Он арестован до 5 декабря, пишет сегодня ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

Напомним, Следственный комитет возбудил по материалам ФСБ уголовное дело против главы межрегионального территориального управления Росимущества в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва. Обвиняются также заместитель руководителя управления и начальник отдела реализации имущества. Им инкриминируют получение взяток, в том числе в особо крупном размере по предварительному сговору.

По версии следователей, руководители управления получили от директора ООО "Акцепт" более миллиона рублей за обеспечение этому предприятию государственных контрактов.