В Барнауле выявили преступную группу, отправившую за рубеж 380 млн рублей

В Барнауле задержали четырех предполагаемых участников преступной группировки, которая незаконно выводила валюту на иностранные счета. По данным Сибирского таможенного управления, с территории Алтайского края и Новосибирской области подозреваемые перечислили за рубеж около 380 миллионов рублей.

В ведомстве возбудили уголовное дело по статье о совершении организованной группой денежных переводов на счета нерезидентов в особо крупном размере и с использованием подложных документов. Фигурантам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

- Мы получили неопровержимые доказательства преступной деятельности, что является фундаментом для успешного расследования уголовного дела органами предварительного следствия. С начала 2021 года это уже третья ОПГ, занимавшаяся незаконными валютными операциями, выявленная в Сибирском регионе, - отметил замначальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Сибирской оперативной таможни Александр Бадер.

По мнению правоохранителей, в преступные схемы финансовых махинаторов были включены созданные ими 74 юридических лица и 34 из них использовались непосредственно для незаконного перевода валюты за границу. Оперативникам таможни при содействии Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО удалось установить все фирмы, задействованные в сложных цепочках финансовых переводов, а также источники денежных средств и связи между участниками ОПГ и их клиентами из Новосибирска и Барнаула.

Четверо подозреваемых, жителей алтайской столицы, были задержаны в ходе совместной операции таможенников и управления ФСБ по Новосибирской области. В рамках первичного следствия был проведен десяток обысков, изъяты электронные носители информации, документы, печати. Показания по делу дали более 20 свидетелей, а подозреваемые признали свою вину.