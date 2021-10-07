На "Ленфильме" покажут сказки по сценариям Евгения Шварца

В рамках фестиваля "Текст в контексте", организованного Государственным литературным музеем "ХХ век", на "Ленфильме" покажут ретроспективу фильмов по произведениям Евгения Шварца.

Как рассказали на петербургский киностудии, серию кинопоказов, приуроченную к 125-летию со дня рождения писателя, драматурга и сценариста, откроет 10 октября цветная версия сказки "Золушка" режиссеров Надежды Кошеверововй и Михаила Шапиро. Далее в программе - "Тень" с Олегом Далем в главной роли, "Каин XVIII", "Снежная королева".

- Конечно, эти фильмы можно посмотреть на Youtube-канале киностудии "Ленфильм", - отмечают организаторы. - Однако нам кажется, что увидеть их на большом экране куда волшебнее.

Фестиваль дополнит выставка документов и материалов, а также киноэкспонатов, принимавших участие в съемках фильмов по сценариям Евгения Шварца - туфелька Золушки, корона Каина и многое другое. Выставка будет работать на киностудии до конца октября.

Кстати

Билет с кинопоказа одного из фильмов "Месяца Шварца" даст приятный бонус - 20-процентную скидку на экскурсию по киностудии "Ленфильм". Необходима только предварительная запись: +7 (812) 606 65 03 / +7 (911) 991-25-02.

К примеру, туфелька и чайник из фильма "Золушка", "Волшебный реквизит" из кинофильма "Снежная королева", корона Каина XVIII и многое другое.