Сбежавший из ковидной больницы вологжанин заплатит 15 тысяч рублей

В Великом Устюге на 15 тысяч рублей оштрафован мужчина, который самовольно покинул моногоспиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Пациенту 59 лет. Инцидент произошел в июле. Мужчина почувствовал себя лучше и решил пойти домой.

Правда, на тот момент от коронавируса он еще не вылечился и должен был соблюдать режим самоизоляции.

Правда, насладиться домашним бытом пациент не смог, врачи забили тревогу и в гости к мужчине пришли сотрудники полиции.

На судебном заседании вологжанин признал свою вину и сказал, что больше так поступать не будет. И хотя инцидент исчерпан, административный штраф мужчине все же придется заплатить.