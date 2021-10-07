В Петербурге кассир супермаркета оттаскала за волосы покупательницу

В Петербурге в супермаркете "Пятерочка" по улице Верности кассир магазина избила покупательницу и оттаскала ее за волосы. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ретейлера, сейчас проводится внутреннее расследование обстоятельств случившегося.

Действия кассира в торговой сети назвали превышением необходимой самообороны и отметили, что в отношении женщины будут применены санкции, какие именно, будет определено по итогам внутреннего расследования.

Также в официальном ответе указано, что покупательница начала первая, что она украла из супермаркета сыр, а когда ей предложили его оплатить, то напала на кассира.

"Это привело к недопустимым ответным действиям в отношении посетителя", - заявили в пресс-службе.

ЧП в супермаркете вызвало широкий общественный резонанс. Пользователи социальных сетей призывают женщину, пострадавшую от кассира, обратиться в правоохранительные органы.