В Сыктывкаре мужчина избил бригаду скорой помощи

В Сыктывкаре бригада скорой помощи, которая приехала на вызов, была избита пьяным мужчиной. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете по Республике Коми.

Нападение произошло в общежитии на улице Морозова. Фельдшер и водитель зашли в комнату, в которую и вызывали бригаду, но обнаружили там только очень пьяного мужчину, который безо всяких прелюдий набросился на медиков с кулаками.

Уже беседуя со следователями, нападавший, который к тому времени протрезвел и пришел в себя, признал свою вину и раскаялся в содеянном. Наказание за побои предусмотрено серьезное: дебошира могут ждать обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы длительностью до года, арест сроком до шести месяцев или лишение свободы длительностью до двух лет.