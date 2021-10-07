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07.10.2021 12:44
Рубрика: Происшествия

В Сыктывкаре мужчина избил бригаду скорой помощи

Текст: Вера Черенева (Сыктывкар)

В Сыктывкаре бригада скорой помощи, которая приехала на вызов, была избита пьяным мужчиной. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете по Республике Коми.

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Нападение произошло в общежитии на улице Морозова. Фельдшер и водитель зашли в комнату, в которую и вызывали бригаду, но обнаружили там только очень пьяного мужчину, который безо всяких прелюдий набросился на медиков с кулаками.

Уже беседуя со следователями, нападавший, который к тому времени протрезвел и пришел в себя, признал свою вину и раскаялся в содеянном. Наказание за побои предусмотрено серьезное: дебошира могут ждать обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы длительностью до года, арест сроком до шести месяцев или лишение свободы длительностью до двух лет.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Сыктывкар Нападения на медиков

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