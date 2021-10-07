Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
07.10.2021,  
15:49
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Военную группировку в Калининградской области усилили танками Т-72Б3М

Фото: Пресс-служба Западного военного округа Фото: Пресс-служба Западного военного округа
Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Партия модернизированных танков Т-72Б3М поступила на вооружение общевойскового объединения ЗВО, дислоцированного в Калининградской области.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
В России разработали метод борьбы с загоризонтным десантом США

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в танковое подразделение поступили 23 новые боевые машины с улучшенными боевыми характеристиками. Они отличаются от Т-72Б3 более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, это почти на триста л.с. больше, чем у предшественника.

Боевое отделение танка тоже модернизировано. В башне установлены 125-миллиметровое орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом, цифровой баллистический вычислитель, автомат сопровождения цели. На рабочем месте командира - новейший многоканальный прицел "Сосна-У" с тепловизором. Такое оснащение позволяет экипажу быстрее обнаруживать и уничтожать цели.

В Т-72Б3М значительно улучшена маневренность и усилена бронезащищенность экипажа. Комбинированная многослойная броня дополнена навесными решетчатыми экранами, которые защищают от кумулятивных снарядов. На танк установлен модульный комплекс динамической защиты нового поколения "Реликт".

Боевая машина оснащена системой связи "Акведук". Экипажи общевойскового объединения ЗВО освоят новейшую боевую технику на занятиях по вождению и боевых стрельбах, которые уже начались на флоте.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Wikimedia.org/U.S. Navy photo by Photographer's Mate 3rd Class Chris Thamann
Американский истребитель F/A-18F Super Hornet разбился в Долине Смерти 14:09
MW: "Циркон" значительно увеличит огневую мощь ВМФ России 05.10.2021
Акт приемки подводной лодки "Магадан" подписали в Петербурге 05.10.2021
гособоронзаказ
Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
Истребители США заржавели на два миллиарда долларов 11:10
Знаменитому пистолету Макарова подобрали замену 04.10.2021
Гендиректор "Севмаша": Все работы по сдаточным АПЛ укладываются в графики 03.10.2021
танки
Танковые асы: Кукаркин и Лавриненко удивили немцев 80 лет назад 06.10.2021
Мишень в виде танка Т-14 "Армата" представили в Австралии 04.10.2021