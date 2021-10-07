Военную группировку в Калининградской области усилили танками Т-72Б3М

Партия модернизированных танков Т-72Б3М поступила на вооружение общевойскового объединения ЗВО, дислоцированного в Калининградской области.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в танковое подразделение поступили 23 новые боевые машины с улучшенными боевыми характеристиками. Они отличаются от Т-72Б3 более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, это почти на триста л.с. больше, чем у предшественника.

Боевое отделение танка тоже модернизировано. В башне установлены 125-миллиметровое орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом, цифровой баллистический вычислитель, автомат сопровождения цели. На рабочем месте командира - новейший многоканальный прицел "Сосна-У" с тепловизором. Такое оснащение позволяет экипажу быстрее обнаруживать и уничтожать цели.

В Т-72Б3М значительно улучшена маневренность и усилена бронезащищенность экипажа. Комбинированная многослойная броня дополнена навесными решетчатыми экранами, которые защищают от кумулятивных снарядов. На танк установлен модульный комплекс динамической защиты нового поколения "Реликт".

Боевая машина оснащена системой связи "Акведук". Экипажи общевойскового объединения ЗВО освоят новейшую боевую технику на занятиях по вождению и боевых стрельбах, которые уже начались на флоте.