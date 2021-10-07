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Рубрика: Общество

В Крымском университете создадут лабораторию молекулярной генетики

Текст: Илья Изотов
В Крымском федеральном университете в рамках национального проекта "Наука и университеты" открывается молодежная лаборатория молекулярной генетики и биотехнологий. С ее помощью молодые ученые смогут проводить высокоточные эксперименты при разработке новых лекарств и эффективных препаратов для сельскохозяйственной отрасли.
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Как уточнили в пресс-службе вуза, на финансирование лаборатории в бюджете заложено 14 миллионов рублей в год. Лаборатория будет действовать в четырех научных направлениях: олигонуклеотидные противовирусные вакцины, ДНК-лекарства, ДНК-инсектициды и ДНК-регуляторы синтеза вторичных метаболитов растений.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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- Все они актуальны с исследовательской точки зрения и имеют прогнозируемую экономическую перспективу, измеряемую в миллиардах долларов, - рассказал руководитель лаборатории, профессор кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок. - Наша олигонуклеотидная противокоронавирусная вакцина уже прошла несколько этапов доклинических испытаний и показала свою специфическую иммуногенность в нескольких независимых организациях.

Также в вузе разрабатывают прицельно действующие ДНК-лекарства для лечения меланомы, ревматоидного артрита, гастрита и других заболеваний. Такие исследования позволяют ученым вуза находиться в авангарде отечественной науки и диверсифицировать направления научных исследований.

Не менее важны проекты в области агробиотехнологий. Например, ДНК-инсектициды, разрабатываемые в лаборатории, обладают высокой эффективностью против опасных вредителей сельского хозяйства - щитовок, белокрылок, червецов, тли и других насекомых. Мировой рынок инсектицидов против этой группы насекомых достигает одного миллиарда долларов в год. И инновационными разработками КФУ уже интересуются инвесторы в России и за ее пределами.

Сегодня в штате лаборатории - порядка 15 сотрудников, большинству из которых меньше 35 лет. Структура полноценно заработает до конца октября.

- Наши сотрудники - в основном аспиранты и выпускники вузов, которые очень хотят продолжать научную работу, - отметил Владимир Оберемок. - Благодаря этому проекту удалось собрать со всего Крыма амбициозных и талантливых молодых исследователей и предоставить им возможность для реализации научных проектов. Аспиранты смогут проводить высокоточные эксперименты благодаря новейшему оборудованию и защитить достойную диссертацию. Этот же фактор поможет ускорить написание научных статей для высокорейтинговых журналов и выигрывать разнообразные исследовательские гранты. Стратегия развития лаборатории подразумевает тесное сотрудничество с другими лабораториями и кафедрами КФУ, а также налаживание связи с научными и образовательными учреждениями в других городах страны и за рубежом.

По словам руководителя лаборатории, благодаря большому количеству новых возможностей молодые специалисты убедятся, что научное исследование можно организовывать на высоком уровне, не покидая полуостров.

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