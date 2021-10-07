На Ямале девочка погибла из-за упавших качелей

В поселке Тазовский в ЯНАО расследуют обстоятельства трагического несчастного случая: здесь на маленькую девочку упала металлическая конструкции - девочка погибла.

Как сообщили в СК РФ по региону, ЧП произошло 26 сентября: на детской площадке в центре поселка играла четырехлетняя девочка, на нее упали незакрепленные качели. С закрытой черепно-мозговой травмой ее срочно госпитализировали, но спасти не смогли - позднее в больнице ребенок скончался.

Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг (статья 238 УК РФ). Следователи ищут ответственных за установку оборудования на игровой площадке, изучают техническую документацию на него.