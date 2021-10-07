В Красноселькупе улучшат качество электроснабжения

В селе Красноселькуп улучшатся надежность и качество электроснабжения. Для электростанции энергокомпании "Тепло-Водо-Электро-Сервис" доставили две газопоршневые установки ИТЭ-П1500 мощностью 1,5 МВт каждая.

Ввод газопоршневых агрегатов в эксплуатацию повысит надежность электроснабжения потребителей села при прохождении пиков нагрузки в осенне-зимний период. В будущем объем потребляемой электроэнергии будет только возрастать, но благодаря дополнительному, новому оборудованию электричеством будут обеспечены все потребители.

"После подготовки площадки проведем установку газопоршневых агрегатов. Следующим этапом будут монтажные и пусконаладочные работы", - сообщил главный инженер ООО ЭК "ТВЭС" Олег Денисов.

Газопоршневые установки созданы на базе импортных двигателей. Сборка выполнена в России, на Курганском заводе комплексных технологий. После ввода нового оборудования мощность электростанции составит 10,5 МВт.

Напомним, что первая очередь газопоршневой электростанции в селе Красноселькуп введена в эксплуатацию в мае 2020 года. Строительство осуществлено в рамках инвестиционной программы ООО ЭК "ТВЭС" по комплексному развитию системы энергоснабжения Красноселькупа. Добавим, что ЭК "ТВЭС" - дочерние предприятие АО "Ямалкоммунэнерго".

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"