В Красноселькупе улучшат качество электроснабжения

Ввод газопоршневых агрегатов в эксплуатацию повысит надежность электроснабжения потребителей села при прохождении пиков нагрузки в осенне-зимний период. В будущем объем потребляемой электроэнергии будет только возрастать, но благодаря дополнительному, новому оборудованию электричеством будут обеспечены все потребители.
"После подготовки площадки проведем установку газопоршневых агрегатов. Следующим этапом будут монтажные и пусконаладочные работы", - сообщил главный инженер ООО ЭК "ТВЭС" Олег Денисов.
Газопоршневые установки созданы на базе импортных двигателей. Сборка выполнена в России, на Курганском заводе комплексных технологий. После ввода нового оборудования мощность электростанции составит 10,5 МВт.
Напомним, что первая очередь газопоршневой электростанции в селе Красноселькуп введена в эксплуатацию в мае 2020 года. Строительство осуществлено в рамках инвестиционной программы ООО ЭК "ТВЭС" по комплексному развитию системы энергоснабжения Красноселькупа. Добавим, что ЭК "ТВЭС" - дочерние предприятие АО "Ямалкоммунэнерго".
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Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"