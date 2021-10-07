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Режиссер новых "Трансформеров" опубликовал фото с "главными героями"

Новости
    07.10.2021, 14:15
Текст:   Богдан Бобров

Стивен Кейпл младший, которому доверили поставить новых "Трансформеров", опубликовал в Instagram фото с "главными героями" - в их маскировочной форме.

Судя по снимкам, на экраны вернутся Бамблби и Оптимус Прайм, а противоборствующие стороны по-прежнему будут представлять автоботы и десептиконы.

Фото: Instagram/ jasonstatham
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Как пишет ScreenRant, новая часть франшизы про инопланетных роботов будет основана на отдельной сюжетной арке "Восхождение Звероботов".

В актерском составе задействованы Рон Перлман, Энтони Рамос, Луна Лорен Велес, Питер Каллен и другие.

Премьера запланирована на лето следующего года.

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