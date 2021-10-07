Общественным советом при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования и соответствующим дополнительным профессиональным программам (Общественный совет по НОК), в 2021 году независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности была проведена в отношении 438 образовательных организаций высшего образования и их филиалов.

Оценка проводилась в соответствии с перечнем показателей, утвержденным приказами Минобрнауки России от 31.07.2020 № 860 и от 03.09.2020 № 1156, а также в соответствии с Единым порядком расчета показателей, утвержденным приказом Минтруда России от 31.05.2018 № 344н.

В процедурах независимой оценки приняли участие 318 головных организаций федеральной формы собственности, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных главным распорядителям средств федерального бюджета:

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (167);

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (54);

Министерство культуры Российской Федерации (27);

Министерство просвещения Российской Федерации (16);

Министерство спорта Российской Федерации (14);

Правительство Российской Федерации (8);

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (8);

Федеральное агентство морского и речного транспорта (5);

Федеральное агентство по рыболовству (5);

Федеральное агентство связи (4);

Министерство иностранных дел Российской Федерации (2);

Федеральное агентство воздушного транспорта (2);

Верховный суд Российской Федерации, Высший арбитражный суд Российской Федерации (1);

Министерство транспорта Российской Федерации (1);

Министерство экономического развития Российской Федерации (1);

Министерство юстиции Российской Федерации (1);

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (1);

Федеральная таможенная служба (1).

Помимо головных вузов, участниками исследования стали 120 филиалов, реализующих программы высшего образования и(или) соответствующие дополнительные профессиональные программы.

В целом в 2021 году охват участников НОК в 2,4 раза больше, чем в предшествующем (в 2020 году приняли участие 100 головных организаций и 27 филиалов). Увеличилась и география расположения образовательных организаций и филиалов, в отношении которых проводилась независимая оценка: 2021 г. - 81 субъект Российской Федерации, 2020 г. - 27 регионов.

Сбор и обобщение данных о качестве условий осуществления образовательной деятельности были проведены федеральным оператором ООО "Верконт Сервис", определенным по итогам открытого конкурса в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Для получения достоверных сведений о качестве условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями федеральным оператором были проведены следующие мероприятия:

- анализ информации о реализации организацией образовательной деятельности, размещенной на официальных сайтах и информационных стендах образовательных организаций и их филиалов (при наличии);

- выезд в образовательные организации для сбора данных о качестве условий осуществления образовательной деятельности и их филиалов (при наличии);

- онлайн-анкетирование (опрос) получателей образовательных услуг (обучающихся) о качестве условий осуществления образовательной деятельности (с помощью анкеты, размещенной на сайте http://nok-mon.ru/).

Анкетирование проводилось в соответствии с Методикой выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденной приказом Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н.

По итогам проведенной Общественным советом по НОК независимой оценки получены следующие результаты (таблица 1).

Таблица 1 - Итоговая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями высшего образования и их филиалами

Итоги НОК в 2021 году показали достаточно высокое качество условий осуществления образовательной деятельности, обеспеченных организациями-участницами. У 94% образовательных организаций средняя итоговая оценка составляет более 90 баллов. Самая нижняя средняя итоговая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности составила 75 баллов.

Средняя итоговая оценка качества по всем организациям - 95,7 балла, при этом по 272 образовательным организациям (62,4% от общего количества организаций) превышает среднее значение. Наиболее высокие значения получили организации, расположенные в Республиках Дагестан, Адыгея, Башкортостан, в Московской и Ростовской областях, Еврейской АО, Чеченской Республике, Тверской области, Чувашской Республике, Хабаровском крае, Омской области и др.

Максимальный средний показатель качества в разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета зафиксирован у организаций, подведомственных Министерству транспорта Российской Федерации (98,33 балла); минимальный - у организаций, подведомственных Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (86,9 балла).

Максимальный средний показатель качества в разрезе федеральных округов зафиксирован у организаций, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа (96,7 балла), минимальный - Северо-Западного федерального округа (94,5 балла).

Максимальный средний показатель качества в разрезе субъектов Российской Федерации зафиксирован у организаций, расположенных на территории Еврейской АО (99,8 балла), минимальный - у организаций, расположенных на территории Ивановской области (89,1 балла).

Систематизированные в разрезе субъектов Российской Федерации, федеральных округов и главных распорядителей средств федерального бюджета результаты НОК представлены в таблице.

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