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07.10.2021 21:52
Рубрика: Экономика

Ряд льготников начнeт получать выплаты через Пенсионный фонд

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 2022 года предлагается передать назначение и выплату денежных компенсаций ряду федеральных льготников в Пенсионный фонд России. Уведомление о разработке соответствующих правил опубликовал Минтруд РФ.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Речь идет о гражданах, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также тем, кто подвергся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Сейчас такие выплаты им производят органы соцзащиты и Федеральная служба по труду и занятости.

Такой переход запланирован в рамках "Социального казначейства", когда все соцуслуги будут максимально автоматизированы и удобны для человека. Планируется, что ПФР начнет предоставлять выплаты чернобыльцам и другим гражданам, подвергшимся радиационному заражению, с 2022 года.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд

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