СПЧ поддерживает идею проводить онлайн-голосование на единой платформе

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев уверен, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) впредь должно проходить так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в его надежности.

В четверг он принял участие в заседании Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества, посвященному наблюдению на выборах. Оно прошло на площадке Совета Федерации и высказал ряд замечаний, которые сформулировала мониторинговая группа СПЧ по итогам работы на выборах.

Часть из них касалась онлайн-голосования, которое прошло в семи регионах, в том числе - в Москве, где, по определению главы СПЧ, вокруг этой темы "шуму было достаточно". "Надо предпринять все усилия для того, чтобы в следующий раз не было ничего, что могло бы каким-то образом влиять на снижение доверия к избирательным процессам", - считает Фадеев.

Он также заявил, что "мониторинговая рабочая группа СПЧ разделяет позицию ЦИК России о том, что дистанционное электронное голосование должно осуществляться на единой федеральной платформе".

Напомним, 17-19 сентября дистанционное электронное голосование применялось на выборах всех уровней в Москве, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях и Севастополе. Через интернет проголосовали почти 2 млн человек, явка на виртуальных участках превысила 92,4%.