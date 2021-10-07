В Москве по просьбам жителей благоустроили народный парк "Карачарово"

Парк расположен на юго- востоке столицы в Нижегородском районе.

По просьбам жителей микрорайона Карачарово провели комплексное благоустройство народного парка на Перовском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

В парке обновили дорожно-тропиночную сеть, обустроили площадку со скамейками для тихого отдыха и зону для пикников, установили садовые качели и столы для настольных игр. А также отремонтировали две детские площадки, где установили современный и многофункциональный многоуровневый игровой комплекс с горками, канатными аттракционами и другими элементами.

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Для любителей спорта сделали площадку с тренажерами для воркаута, турниками, поставили столы для пинг-понга. Здесь же оборудовали площадку для выгула собак.

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

А чтобы прогулки по парку были приятнее, дополнительно высадили деревья и более трех тысяч кустарников, разбили цветники из однолетних и многолетних растений, привели в порядок газоны и установили современное уличное освещение.