Видео: В Беларуси выпустили детскую куклу с искусственным интеллектом

В Беларуси на фабрике игрушек в городе Кобрино выпустили детскую куклу с искусственным интеллектом. Изготовленная из силикона и латекса девочка с рыжими волосами может беседовать с ребенком, станцевать и рассказать сказку.

Как сообщил телеканалу "Беларусь 1" начальник производственного отдела Сергей Езапенко, чтобы изготовить такую игрушку конструкторы сперва разрабатывают компьютерную модель, а затем прототип выращивают на специальной 3D-ферме.

После экземпляр обязательно тестируют на безопасность - в нем не должно хрупких деталей и других элементов, которые могут причинить вред детям.

"Собирается несколько человек, применяется метод мозгового штурма. Каждый думает, что бы он в игрушку добавил. Затем игрушку отдаем в детские сады, чтобы дети поиграли, а мы посмотрели функционал", - рассказал создатель куклы.