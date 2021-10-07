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7 октября 2021 г. 17:07
"Родина"

Фронт и тыл доктора Алексеева

Военный хирург лечил в Ишимбае пленных немцев
Ишимбай в годы Великой Отечественной войны прославился нефтью и госпиталями. И если в двух из них лечили бойцов Красной армии, то в спецгоспитале - военнопленных. Руководил СГ № 5920 майор медицинской службы Учур Абушинович Алексеев.

О судьбе врача рассказывает в сетевом издании газеты "Республика Башкортостан" Александр Масягутов.

Спецгоспиталь № 5920, 1945 г. В центре - Учур Алексеев. Фото: архивное фото / https://resbash.ru

Будущий доктор медицинских наук родился в 1912 году в калмыцкой семье в станице Граббевской Ростовской области. Его отец Абуша Апилевич был учителем, но с началом Первой мировой войны ушел с односельчанами воевать в составе 39-го Донского казачьего полка. Позже окончил курсы офицеров. Потом была эмиграция в Турцию, жизнь в Сербии. В 1921 году он был амнистирован, но вернуться домой ему не разрешили. Алексеев умер в 1948 году и был похоронен в Баварии.

На Учуре висело клеймо сына белоэмигранта, поэтому на учебу в школу крестьянской молодежи его не приняли. К счастью, в соседнем селе ему удалось окончить семилетку. После учебы в Ростовском медицинском техникуме работал заведующим аптекой недалеко от станицы Вешенская - родины писателя Михаила Шолохова. Молодой человек мечтал стать экономистом или инженером, но поехал поступать в мединститут в Москву. Только туда его приняли несмотря на происхождение. Помощи ждать было неоткуда, и юноша сам зарабатывал себе на жизнь. В 1939-м Алексеев получил диплом, его оставили в аспирантуре, и он всерьез занялся наукой. Но грянула война…
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В июле 1941 года Учур Алексеев в составе дивизии народного ополчения ушел на фронт. Прошел путь от старшего врача до командира медико-санитарного батальона. Не раз попадал в окружение, был контужен и ранен. За храбрость и отвагу, умелое руководство медицинской службой был награжден медалью "За отвагу", а после - орденом Красной Звезды. На войне Учур Абушинович встретил и свою будущую жену Александру, вместе с которой прошел весь трудный путь до дня победы.

…Уже как начальник передвижного хирургического госпиталя №2322 Алексеев дошел до Молдавии. Недалеко была Румыния - войска готовились воевать на чужой территории.

С января 1944 года на основании постановления СНК СССР о депортации калмыков из армии начали отзывать воинов этой национальности. Рядовых и сержантов отправляли на строительство ГЭС на Урале. Офицерский состав распределяли по военным округам.

Так Алексеев оказался в Оренбурге, а позже был направлен в Башкирию - в город Ишимбай, где его назначили начальником спецгоспиталя. Больничные палаты стали заполняться пленными немцами, румынами, чехами, венграми, итальянцами, австрийцами, больными дизентерией, тифом и туберкулезом. Два корпуса госпиталя, как и вся территория, были огорожены колючей проволокой. На каждом этаже были свои часовые. Приказ от начальства был таков: лечить, но в контакт не вступать. Уборку помещений и хозработы раненые выполняли сами. На прогулку пленных выводили по трое, за ними наблюдали санитарка или медсестра и один вооруженный конвоир. Немцы ворчали: "Зачем нам охрана, мы никуда не убежим".

Время было трудное и голодное. Однажды молодой немец прокрался на кухню и украл два куска хлеба. Охранник поймал его. Немцы думали, что вора ждет расстрел. На другой день перед строем Учур Абушинович вывел провинившегося и сказал: "Этого не должно повториться. На первый раз прощаем". Немцы были удивлены.

Было и такое, когда пациенты спецгоспиталя тайком выносили на себе постельное белье и обменивали у старушек на еду.

9 мая 1945 года Алексеев вместе с переводчицей ходили по палатам и объявляли о победе. Но не все радостно встречали эту весть. Была в спецгоспитале палата офицеров СС, которые со слезами на глазах скандировали: "Нихт капитулирен!" ("Нет капитуляции!").

Фото: предоставлено Фондом имени Александра Печерского
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Пленные пациенты стали строить планы о скором возвращении домой, но в ишимбайской земле навечно остались умершие от болезней и ранений - около 420 человек. В 1999 году на месте их захоронения по проекту венгерской стороны соорудили небольшой комплекс. Поставили черные кресты и положили мраморную плиту с напоминанием о том, кто покоится на этом месте.

После войны Учура Абушиновича назначили руководителем специализированного противотуберкулезного госпиталя для инвалидов Великой Отечественной войны в Уфе. Позже он лечил больных в Республиканской клинической больнице.

С 1960 года Учур Абушинович работал в БГМИ. Защитил кандидатскую, а позже и докторскую диссертации. Стал проректором по научной работе. Написал 130 научных трудов.

Выросли его дети и внуки. Дочь Ирина, кандидат технических наук, была доцентом БГАУ. Сын Владимир, выпускник Уфимского авиационного института, работал преподавателем в автодорожном техникуме. Внук Юрий - кандидат технических наук. Внучка Наталья - выпускница МАДИ, инженер-дорожник.

Хирург, фронтовик Учур Абушинович Алексеев умер в августе 1981 года в Уфе. Коллеги, ученики, благодарные пациенты чтут память этого замечательного ученого и врача.

г. Ишимбай.

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#Великая Отечественная война
#Судьбы Родины
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