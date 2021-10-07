Володин назвал долю вакцинированных депутатов

Из 414 зарегистрированных депутатов Госдумы восьмого созыва более 65% вакцинированы от коронавируса. Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин.

Он уточнил, что по информации на вечер 7 октября в ГД зарегистрировалось 414 избранных депутатов из 450.

"Из них 296, то есть 65,8% вакцинированы или ревакцинированы", - добавил он.

Пока в здании на Охотном ряду действуют ограничения, введенные еще в прошлом созыве - например, не работают буфеты. Кроме того, был скорректирован режим работы. Что будет с этими вопросами дальше, будет решаться на одном из первых заседаний ГД.

"Мы будем обсуждать сохранение ограничений исходя из ситуации с пандемией", - добавил Володин. А предварительно эти темы спикер обсудит на встрече с руководством фракций, которая пройдет накануне первого пленарного заседания, запланированного на 12 октября.