Володин оценил кадровые решения ЕР

Спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин прокомментировал решения, принятые на заседании фракции "Единая Россия".

По его оценке, избранный руководителем фракции Владимир Васильев является профессиональным и мудрым политиком. Володин напомнил журналистам, что Васильев имеет опыт работы и главой фракции, и руководителем сложного многонационального региона.

Говоря о первых заместителях Васильева, он выразил уверенность в том, что Вячеслав Макаров, который будет отвечать за организационную работу, "серьезно укрепит фракцию". Володин пояснил, что знает Макарова тоже давно, с 1999 года.

Дмитрия Вяткина он назвал хорошим юристом, опытным депутатом. "Он, безусловно, справится с курированием во фракции законопроектной деятельности", - отметил Володин.

Еще одного заместителя руководителя фракции Андрея Исаева спикер охарактеризовал как "опытного политика", который "ведет больше повестку Думы в целом". "Исаев и Вяткин будут хорошо дополнять друг друга в руководстве фракции", - заключил председатель Госдумы.