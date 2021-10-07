Новости

В Оренбуржье число погибших от контрафактного алкоголя выросло до 10 19:55
У Центра имени Мейерхольда открылась новая сцена 19:50
Самый большой каток столицы заработает в ноябре 19:25
Последним днем золотой осени в Москве станет 12 октября 19:13
Верховный суд поддержал законопроект о пожизненном заключении педофилов 19:10
СМИ: Казарцева пожизненно отстранят за ошибку в матче ЦСКА - "Краснодар" 19:09
Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха Путина 19:04
Завершено благоустройство арт-квартала в центре столицы 19:04
В Татарстане вводят QR-коды и изоляцию граждан старше 65 лет 18:59
В столице 9 октября пройдет "Ночь московского спорта" 18:53
На Кубани сообщили, будут ли ужесточать антиковидные ограничения 18:47
Мантуров рекомендовал интернет-магазинам снизить углеродный след 18:47
Володин оценил кадровые решения ЕР 18:41
Видео: На Каспии ракетным залпом отпраздновали боевое крещение "Калибров" 18:40
Инфраструктурные кредиты в 11 регионах создадут 50 тысяч рабочих мест 18:35
В «Спартаке» не удивлены решением КДК РФС в отношении Азмуна 18:19
Центробанк спрогнозировал рост экономической активности 18:19
ЦБ: Во II квартале россияне вложили в наличность и вклады более 1 трлн рублей 18:15
Путин продолжил принимать поздравления с днем рождения 18:06
Захарова назвала провокацией ролик УЕФА с Крымом 18:03
Фракция КПРФ избрала руководителем Зюганова 17:57
Азмун избежал дополнительной дисквалификации и сможет сыграть со "Спартаком" 17:53
Эксперимент по онлайн-продаже российского вина перенесли на март 2022 года 17:44
ВОЗ: Проблема, мешавшая процедуре оценки "Спутника V", решена 17:41
Владимир Васильев избран руководителем фракции "Единой России" 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
07.10.2021 18:41
Рубрика: Власть

Володин оценил кадровые решения ЕР

Текст: Татьяна Замахина

Спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин прокомментировал решения, принятые на заседании фракции "Единая Россия".

Владимир Васильев избран руководителем фракции "Единой России"

По его оценке, избранный руководителем фракции Владимир Васильев является профессиональным и мудрым политиком. Володин напомнил журналистам, что Васильев имеет опыт работы и главой фракции, и руководителем сложного многонационального региона.

Говоря о первых заместителях Васильева, он выразил уверенность в том, что Вячеслав Макаров, который будет отвечать за организационную работу, "серьезно укрепит фракцию". Володин пояснил, что знает Макарова тоже давно, с 1999 года.

Дмитрия Вяткина он назвал хорошим юристом, опытным депутатом. "Он, безусловно, справится с курированием во фракции законопроектной деятельности", - отметил Володин.

Еще одного заместителя руководителя фракции Андрея Исаева спикер охарактеризовал как "опытного политика", который "ведет больше повестку Думы в целом". "Исаев и Вяткин будут хорошо дополнять друг друга в руководстве фракции", - заключил председатель Госдумы.

Фракция "Единой России" выдвинула Володина в спикеры Госдумы
Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия"

Главное сегодня

Захарова назвала провокацией ролик УЕФА с Крымом
Курс евро впервые с июля 2020 года упал ниже 83 рублей
Цена на газ в Европе вновь начала расти
Бастрыкин поручил наградить медалью заступившегося за девушку в метро парня
В Татарстане вводят QR-коды и изоляцию граждан старше 65 лет
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения