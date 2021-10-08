26 апреля 1894 года Антон Чехов написал малоизвестный текст, следствием которого стало открытие почтового отделения на станции Лопасня Московско-Курской железной дороги. Речь о прошении писателя в Московский почтово-телеграфный округ.

Лопасня без интернета

Лопасня - теперь город Чехов. А в ту пору - торговое село на симферопольской дороге. Став в соседнем Мелихове землевладельцем - именно так Антон Павлович подписал прошение - писатель оказался без почты. Это все равно, что теперь - без интернета и мессенджеров.

...Несколько шагов от станции - и вот оно, чеховское детище, под кленами и березами. За окном собирается дождь, но на почте светло, благодаря белоснежным печкам, которые теперь, правда, не топят. Оставили для красоты.

Чехов в Мелихово. 1897 год.

Билетер и сторож обсуждают погоду. С чеховских времен ничего не изменилось. "У нас - 27 февраля - мороз небольшой, но пронзительный ветер, в комнатах холодно... Нового ничего нет", - писал Антон Павлович издателю "Русской мысли" Вуколу Лаврову.

Это обыденное письмо, ставшее реликвией, с узнаваемым автографом Чехова - одно из многих, что можно прочитать на бывшей почтовой станции села Лопасня (отсюда он его и отправлял) и где теперь Музей писем Антона Чехова.

Собрание писем Антона Павловича. 1913 год.

Строчки для потомков

До открытия почты вся заказная корреспонденция доставлялась в Серпухов, откуда по субботам ее в Лопасню привозил сотский - то есть крестьянин, исполнявший полицейские обязанности. А простая корреспонденция поступала к начальнику станции и хранилась в застекленном шкафу.

Конечно, это не дело. И под прошением об открытии почтового отделения в итоге оставили подписи не только землевладелец и земский врач Антон Чехов, но и его брат - податной инспектор Михаил Чехов, предводитель уездного дворянства Михаил Рюмин, внук декабриста Сергей Шаховской, фабриканты Толоконниковы.

Когда разрешение на открытие почты было получено, началось строительство здания (к тому времени собрали 670 рублей пожертвований), устоявшего до наших дней. В конце 1895 года Чехов сообщал издателю Алексею Суворину про новоселье в Лопасне и отмечал, что с нового года начнет "аккуратно отвечать на все письма".

Сохранилось 4500 писем, написанных Антоном Павловичем за 29 лет. И в два раза больше тех, что адресованы писателю. Завещания о своей переписке Чехов не оставил, после его смерти эпистолярным наследием занималась сестра Мария Павловна. Первое издание чеховских писем вышло в свет еще до революции.

Ну а в Лопасне через полгода после открытия почты появился и телеграф, о чем Антон Павлович немедленно сообщил все тому же Суворину: "Пожалуйста, пришлите мне какую-нибудь ненужную телеграмму - для почина".

"Твой А. Чехов. Лопасня Москва", - послание издателю Вуколу Лаврову среди бесценных экспонатов Музея чеховских писем.

Музыка слов

Закончиться всё должно было в 1906 году, когда "чеховскую" почту с телеграфом перевели в другое место. А прежнее здание отвели под квартиры, в которых постояльцы жили аж до 1987 года - в окружении высоток. Наверняка могли сровнять с землей под актуальную застройку и историческую почту. Но достало мудрости разместить в домике Музей писем Чехова.

Теперь здесь можно прочитать его переписку не только с издателями и другими не слишком известными корреспондентами, но и, например, с Петром Чайковским. Антон Павлович ходатайствует за музыканта Семашко. Петр Ильич подробно отвечает.

"Искренне Вас уважающий и безгранично преданный, А. Чехов", - обращается великий писатель.

"Дорогой, многоуважаемый Антон Павлович! Получивши вчера Ваше письмо, я затеял тотчас же отвечать...", - откликается великий композитор.

Где еще услышишь такую музыку слов, как не на почте в Лопасне!

Музей чеховских писем.

P.S. Из Музея писем Антона Чехова и сейчас можно отправить открытку в любую точку мира. Сотрудники сами приклеят нужные марки. Главное - не забыть опустить весточку в почтовый ящик у калитки.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Электропоездом от Курского вокзала или станции Царицыно до станции Чехов. А затем - пешком до музея по адресу: ул. Чехова, 4а. Время работы - с 10.00 до 17.00, кроме понедельника и вторника. Стоимость билета - 80 рублей.