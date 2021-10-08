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1 октября 2021 г. 16:30
"Родина"
Текст, фото: Артем Локалов
Родина - № 10(1021)

Антон Чехов - Алексею Суворину: Пришлите мне ненужную телеграмму - для почина

125 лет назад писатель помог "взять" подмосковные почту и телеграф
26 апреля 1894 года Антон Чехов написал малоизвестный текст, следствием которого стало открытие почтового отделения на станции Лопасня Московско-Курской железной дороги. Речь о прошении писателя в Московский почтово-телеграфный округ.

Лопасня без интернета

Лопасня - теперь город Чехов. А в ту пору - торговое село на симферопольской дороге. Став в соседнем Мелихове землевладельцем - именно так Антон Павлович подписал прошение - писатель оказался без почты. Это все равно, что теперь - без интернета и мессенджеров.

...Несколько шагов от станции - и вот оно, чеховское детище, под кленами и березами. За окном собирается дождь, но на почте светло, благодаря белоснежным печкам, которые теперь, правда, не топят. Оставили для красоты.

Чехов в Мелихово. 1897 год.

Билетер и сторож обсуждают погоду. С чеховских времен ничего не изменилось. "У нас - 27 февраля - мороз небольшой, но пронзительный ветер, в комнатах холодно... Нового ничего нет", - писал Антон Павлович издателю "Русской мысли" Вуколу Лаврову.

Это обыденное письмо, ставшее реликвией, с узнаваемым автографом Чехова - одно из многих, что можно прочитать на бывшей почтовой станции села Лопасня (отсюда он его и отправлял) и где теперь Музей писем Антона Чехова.

Собрание писем Антона Павловича. 1913 год.

Строчки для потомков

До открытия почты вся заказная корреспонденция доставлялась в Серпухов, откуда по субботам ее в Лопасню привозил сотский - то есть крестьянин, исполнявший полицейские обязанности. А простая корреспонденция поступала к начальнику станции и хранилась в застекленном шкафу.

Конечно, это не дело. И под прошением об открытии почтового отделения в итоге оставили подписи не только землевладелец и земский врач Антон Чехов, но и его брат - податной инспектор Михаил Чехов, предводитель уездного дворянства Михаил Рюмин, внук декабриста Сергей Шаховской, фабриканты Толоконниковы.
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Когда разрешение на открытие почты было получено, началось строительство здания (к тому времени собрали 670 рублей пожертвований), устоявшего до наших дней. В конце 1895 года Чехов сообщал издателю Алексею Суворину про новоселье в Лопасне и отмечал, что с нового года начнет "аккуратно отвечать на все письма".

Сохранилось 4500 писем, написанных Антоном Павловичем за 29 лет. И в два раза больше тех, что адресованы писателю. Завещания о своей переписке Чехов не оставил, после его смерти эпистолярным наследием занималась сестра Мария Павловна. Первое издание чеховских писем вышло в свет еще до революции.

Ну а в Лопасне через полгода после открытия почты появился и телеграф, о чем Антон Павлович немедленно сообщил все тому же Суворину: "Пожалуйста, пришлите мне какую-нибудь ненужную телеграмму - для почина".

"Твой А. Чехов. Лопасня Москва", - послание издателю Вуколу Лаврову среди бесценных экспонатов Музея чеховских писем.

Музыка слов

Закончиться всё должно было в 1906 году, когда "чеховскую" почту с телеграфом перевели в другое место. А прежнее здание отвели под квартиры, в которых постояльцы жили аж до 1987 года - в окружении высоток. Наверняка могли сровнять с землей под актуальную застройку и историческую почту. Но достало мудрости разместить в домике Музей писем Чехова.
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Теперь здесь можно прочитать его переписку не только с издателями и другими не слишком известными корреспондентами, но и, например, с Петром Чайковским. Антон Павлович ходатайствует за музыканта Семашко. Петр Ильич подробно отвечает.

"Искренне Вас уважающий и безгранично преданный, А. Чехов", - обращается великий писатель.

"Дорогой, многоуважаемый Антон Павлович! Получивши вчера Ваше письмо, я затеял тотчас же отвечать...", - откликается великий композитор.

Где еще услышишь такую музыку слов, как не на почте в Лопасне!

Музей чеховских писем.

P.S. Из Музея писем Антона Чехова и сейчас можно отправить открытку в любую точку мира. Сотрудники сами приклеят нужные марки. Главное - не забыть опустить весточку в почтовый ящик у калитки.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Электропоездом от Курского вокзала или станции Царицыно до станции Чехов. А затем - пешком до музея по адресу: ул. Чехова, 4а. Время работы - с 10.00 до 17.00, кроме понедельника и вторника. Стоимость билета - 80 рублей.

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