Боевой УАЗ с необычной пулеметной установкой показали в Луганске

Модернизированный УАЗ-3151 продемонстрировали во время показательных выступлений военнослужащих Народной милиции ЛНР. Как сообщает Луганский Информационный Центр, мероприятие приурочено к седьмой годовщине создания оборонного ведомства республики.

УАЗ с самодельной пулеметной установкой, Луганск. Фото: Луганский информационный центр pic.twitter.com/Xm8c4eqgAj — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 8, 2021

Местные умельцы удлинили у внедорожника кормовую часть, превратив ее в достаточно удобную платформу для размещения различного оружия. В заднем борту находится предназначенная для входа и выхода небольшая дверь.

На бортах появилось легкое бронирование, крыша кабины у представленного образца стала металлической. Для создания маскировочных дымовых завес смонтировали гранатометные установки. Запасное колесо перекочевало на капот.

Очень необычным является вооружение - такое техническое решение ранее еще никто не применял. Бойцы установили вместе сразу четыре 7,62-мм пулемета Калашникова. Это позволяет достигать высокой плотности огня и надежно уничтожать различные цели, например пехотные группы противника.

В Луганске и ранее показывали специально подготовленные УАЗы. Например, в июне прошлого года, на параде, посвященном юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном марше приняли участие джипы с крупнокалиберными пулеметами ДШК и управляемыми противотанковыми ракетными комплексами "Фагот" и "Конкурс".

Также тогда можно было увидеть автомобили с ПТРД - 14,5-мм противотанковыми ружьями системы Дегтярева образца 1941 года, которые сейчас приспособлены для нейтрализации снайперов.

Известно, что похожая техника состоит и на вооружении Народной Милиции ДНР, там ульяновские машины с ПТУР используют, в том числе, для обороны побережья Азовского моря.