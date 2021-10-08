Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
08.10.2021,  
10:57
Текст:  Александр Емельяненков

Что известно про пострадавшую в Тихом океане атомную подлодку ВМС США

У атомной подлодки USS Connecticut ("Коннектикут") из состава Военно-морских США, которая столкнулась с НПО - "неопознанным подводным объектом" - в Южно-Китайском море, богатая биография и, похоже, счастливая судьба.
Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Adam K. Thomas Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Adam K. Thomas
Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Adam K. Thomas

Встреча в 2003 году с белым медведем во время демонстративного всплытия среди полярных льдов рядом с американской исследовательской станцией не в счет. Тогда разъяренный абориген лишь слегка повредил резину на хвостовом стабилизаторе железного кита.

А вот столкновение с каким-то подводным объектом или удар о грунт при резком погружении - это дело серьезное, все могло окончиться очень плохо. Но - обошлось. По сообщению американского командования, ядерный реактор (а он один на этом типе субмарин) и связанная с ним двигательная установка не пострадали. "Коннектикут" своим ходом следует (а возможно, уже пришел) в ближайший порт на острове Гуам. Опасных для жизни травм у экипажа нет, но у 11 моряков - "синяки, шишки и рваные раны", сообщают источники Military Times.

По их же данным, географическая точка, где случилось ЧП, "не указывает на наличие массива суши перед подлодкой". И нет признаков того, что "инцидент носил враждебный характер". Тогда что же?

Чужая подлодка, которая находилась рядом, но инцидент с ней - случайность, а не намеренный таран? В таком случае это прямая вина двух экипажей и личная ответственность их командиров - куда смотрели и чем слушали?

Или - не отмеченная на картах банка, возвышенность на морском дне, которая оказалась прямо по курсу американской субмарины? Наши ветераны-подводники о таких случаях рассказывали. Несколько раз подводные "холмы", прежде никем не зафиксированные, встречались при переходах наших субмарин с Северного флота на Тихоокеанский по арктическим морям. И мне не без гордости показывали, где и в каких местах были сделаны эти географические открытия. Теперь они особыми значками помечены на гидрографических картах.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
В России разработали метод борьбы с загоризонтным десантом США

Как бы ни было с случае с USS Connecticut, уже сам факт "таинственного" столкновения и то, что сообщили об этом лишь на 5-6 день после ЧП, указывают на проблемы с выучкой экипажа и с возможностями субмарин этого проекта видеть и слышать обстановку вокруг себя.

"Коннектикут" - вторая в серии из трех (всего) атомных подводных лодок проекта Seawolf (SSN-575). Первая - USS Seawolf (SSN-21), заключительная - USS Jimmy Carter (SSN-23). По данным из открытых источников, USS Connecticut строилась на верфях города Гротон с сентября 1992 года, спущена на воду 1 сентября 1997 года, введена в состав флота 11 декабря 1998-го.

Первоначально базировалась недалеко от места постройки - в порту Нью-Лондона на северо-восточном побережье США в одноименном штате Коннектикут. Успешно выполнила несколько походов на боевую службу, в том числе и широко описанное с американских СМИ всплытие среди льдов с неласковым приемом у белого медведя…

Весной и летом 2004-го в составе группы кораблей НАТО совершила дальний переход и участвовала в операциях так называемой "Войны с терроризмом". После того похода 3 года находилась в плановом ремонте с модернизацией.

А в 2007 году с целью усиления присутствия ВМС США в Тихом океане переведена в Китсап - это военно-морская базу на одноименном полуострове в северо-западной части штата Вашингтон. Образована в 2004 году путем слиянием военно-морской базы Бремертон и базы подводных лодок Бангор, располагавшихся на западном и восточном берегах полуострова.

Фото: U.S. Navy / wikimedia.org
Когда Москва и Вашингтон уравняли потери атомных субмарин в мирное время

Сегодня Китсап - вторая после Сан-Диего по значимости американская военно-морская база на Тихом океане. Она же - географически ближайшая к России. Здесь сосредоточена половина всех стратегических подводных ракетоносцев типа "Огайо". На Китсап - крупнейшее в американском флоте хранилище топлива и хранилище ядерного оружия, а также единственный на тихоокеанском побережье США сухой док, способный принимать авианосцы.

В 2012-2017 годах USS Connecticut прошла очередной капитальный ремонт. В начале 2018-го принимала участие в приполярных учениях ICEX 2018. В марте-августе 2019 года на верфи Пьюджет-Саунд был выполнен поддерживающий ремонт этой же субмарины.

Ее вооружение - до 50 ракет типа "Гарпун" и "Томогавк" с запуском из торпедных аппаратов (их восемь), торпеды, мины. Рабочая глубина погружения - 580, предельная - 610. Экипаж - 126 человек, и только 15 офицеров.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Министерство обороны РФ
Видео: На Каспии ракетным залпом отпраздновали боевое крещение "Калибров" 07.10.2021
Американские катера Mk VI станут тяжелым бременем для ВМС Украины 04.10.2021
США создали группу эсминцев для противодействия подлодкам ВМФ России 29.09.2021
подлодки
Фото: Василий Батанов \ РИА Новости
Ремонт подлодки "Колпино" завершится до 1 февраля 07.10.2021
MW: "Циркон" значительно увеличит огневую мощь ВМФ России 05.10.2021
Акт приемки подводной лодки "Магадан" подписали в Петербурге 05.10.2021