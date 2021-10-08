Что известно про пострадавшую в Тихом океане атомную подлодку ВМС США

У атомной подлодки USS Connecticut ("Коннектикут") из состава Военно-морских США, которая столкнулась с НПО - "неопознанным подводным объектом" - в Южно-Китайском море, богатая биография и, похоже, счастливая судьба.

Встреча в 2003 году с белым медведем во время демонстративного всплытия среди полярных льдов рядом с американской исследовательской станцией не в счет. Тогда разъяренный абориген лишь слегка повредил резину на хвостовом стабилизаторе железного кита.

А вот столкновение с каким-то подводным объектом или удар о грунт при резком погружении - это дело серьезное, все могло окончиться очень плохо. Но - обошлось. По сообщению американского командования, ядерный реактор (а он один на этом типе субмарин) и связанная с ним двигательная установка не пострадали. "Коннектикут" своим ходом следует (а возможно, уже пришел) в ближайший порт на острове Гуам. Опасных для жизни травм у экипажа нет, но у 11 моряков - "синяки, шишки и рваные раны", сообщают источники Military Times.

По их же данным, географическая точка, где случилось ЧП, "не указывает на наличие массива суши перед подлодкой". И нет признаков того, что "инцидент носил враждебный характер". Тогда что же?

Чужая подлодка, которая находилась рядом, но инцидент с ней - случайность, а не намеренный таран? В таком случае это прямая вина двух экипажей и личная ответственность их командиров - куда смотрели и чем слушали?

Или - не отмеченная на картах банка, возвышенность на морском дне, которая оказалась прямо по курсу американской субмарины? Наши ветераны-подводники о таких случаях рассказывали. Несколько раз подводные "холмы", прежде никем не зафиксированные, встречались при переходах наших субмарин с Северного флота на Тихоокеанский по арктическим морям. И мне не без гордости показывали, где и в каких местах были сделаны эти географические открытия. Теперь они особыми значками помечены на гидрографических картах.

Как бы ни было с случае с USS Connecticut, уже сам факт "таинственного" столкновения и то, что сообщили об этом лишь на 5-6 день после ЧП, указывают на проблемы с выучкой экипажа и с возможностями субмарин этого проекта видеть и слышать обстановку вокруг себя.

"Коннектикут" - вторая в серии из трех (всего) атомных подводных лодок проекта Seawolf (SSN-575). Первая - USS Seawolf (SSN-21), заключительная - USS Jimmy Carter (SSN-23). По данным из открытых источников, USS Connecticut строилась на верфях города Гротон с сентября 1992 года, спущена на воду 1 сентября 1997 года, введена в состав флота 11 декабря 1998-го.

Первоначально базировалась недалеко от места постройки - в порту Нью-Лондона на северо-восточном побережье США в одноименном штате Коннектикут. Успешно выполнила несколько походов на боевую службу, в том числе и широко описанное с американских СМИ всплытие среди льдов с неласковым приемом у белого медведя…

Весной и летом 2004-го в составе группы кораблей НАТО совершила дальний переход и участвовала в операциях так называемой "Войны с терроризмом". После того похода 3 года находилась в плановом ремонте с модернизацией.

А в 2007 году с целью усиления присутствия ВМС США в Тихом океане переведена в Китсап - это военно-морская базу на одноименном полуострове в северо-западной части штата Вашингтон. Образована в 2004 году путем слиянием военно-морской базы Бремертон и базы подводных лодок Бангор, располагавшихся на западном и восточном берегах полуострова.

Сегодня Китсап - вторая после Сан-Диего по значимости американская военно-морская база на Тихом океане. Она же - географически ближайшая к России. Здесь сосредоточена половина всех стратегических подводных ракетоносцев типа "Огайо". На Китсап - крупнейшее в американском флоте хранилище топлива и хранилище ядерного оружия, а также единственный на тихоокеанском побережье США сухой док, способный принимать авианосцы.

В 2012-2017 годах USS Connecticut прошла очередной капитальный ремонт. В начале 2018-го принимала участие в приполярных учениях ICEX 2018. В марте-августе 2019 года на верфи Пьюджет-Саунд был выполнен поддерживающий ремонт этой же субмарины.

Ее вооружение - до 50 ракет типа "Гарпун" и "Томогавк" с запуском из торпедных аппаратов (их восемь), торпеды, мины. Рабочая глубина погружения - 580, предельная - 610. Экипаж - 126 человек, и только 15 офицеров.