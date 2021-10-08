Кирнан Шипка в образе Сабрины появится в новом сезоне "Ривердэйла"

Кирнан Шипка, сыгравшая юную ведьму в сериале "Леденящие душу приключения Сабрины", появится в новых сериях "Ривердэйла". Об этом сама актриса рассказала в своем Instagram, опубликовав фото в образе Сабрины со съемочной площадки.

- От Гриндэйла до Ривердэйла, - шутливо написала девушка.

Тем самым Шипка намекнула, что создатели двух подростковых сериалов решили объединить вселенные. Как пишет Deadline, в конце пятого сезона героям "Ривердэйла" придется столкнуться со сверхъестественной угрозой. Вероятно, ведьма Сабрина будет помогать подросткам по традиции спасти город от зла.

Шестой сезон должен выйти на Netflix в ноябре 2021 года.

Предыдущие пять сезонов "Ривердэйл" демонстрировал себя как подростковая драма с массой невероятных, но все же немагических сюжетных поворотов.

Между тем для некоторых фанатов комиксов эта новость не станет удивительной. Во вселенной Archie Comics, где разворачивается действие книг про Арчи, Бетти, Веронику и Джагхеда (герои "Ривердэйла"), есть отдельная хоррор-серия про 16-летнюю волшебницу Сабрину Спеллман, живущую в Гриндэйле.