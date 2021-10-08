Постановление главного государственного врача по Костромской области от 7 октября 2021 года № 10 "О проведении вакцинации против COVID-19 в Костромской области"

В целях достижения и поддержания необходимого уровня популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании п. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями), ст. 10 Федерального Закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (с изменениями), руководствуясь п. 66 главы II санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (с изменениями) постановляю:

1. Департаменту здравоохранения Костромской области (Н.В.Гирин), главным врачам медицинских организаций Костромской области:

1.1. Организовать и обеспечить проведение до 15 ноября 2021 года двукратной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с охватом прививками не ниже 80% от списочного состава коллектива граждан, подлежащих обязательной вакцинации в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

1.2. Активизировать просветительскую работу среди населения по вопросам специфической профилактики новой коронавирусной инфекции (COV1D-I9), обратив особое внимание на обязательность её проведения среди определенных категорий граждан.

1.3. Настоящее постановление довести до ответственных лиц и установить контроль его исполнения.

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Костромской области:

2.1. Организовать проведение до 15 ноября 2021 года двукратной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников в соответствии с приложением к настоящему постановлению с охватом не менее 80% от списочного состава сотрудников.

2.2. Оказать содействие медицинским работникам в проведении вакцинации против COVID-19 и по условиям работы прививочных бригад.

3. Главным врачам медицинских организаций Костромской области, осуществляющих прививки против COVID-19, обеспечить представление в Управление Роспотребнадзора по Костромской области (epid@44.rospotrebnadzor.ru) еженедельно, по понедельникам, начиная с 11 октября 2021 года, отчетов о количестве вакцинированных против COVID-19 в разрезе категорий работников, подлежащих обязательной вакцинации (приложение), а также о фактах массовых отказов от вакцинации.

4. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

5. Администрации Костромской области, Департаменту здравоохранения Костромской области, Департаменту культуры Костромской области, Департаменту образования и науки Костромской области, Департаменту по труду и социальной защите населения Костромской области, Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, Департаменту экономического развития Костромской области, Комитету по физической культуре и спорту Костромской области, Комитету по делам молодежи Костромской области:

5.1. Принять необходимые меры и обеспечить до 15 ноября 2021 года не менее 80% уровень коллективного иммунитета против COVID-19 в подведомственных организациях и субъектах подконтрольной деятельности среди категорий работников согласно приложению к настоящему постановлению.

5.2. Настоящее постановление довести до подведомственных организаций и субъектов подконтрольной деятельности, и обеспечить контроль за соблюдением ими требований настоящего Постановления.

6. Отделу эпидемиологического надзора (Н.В.Коновалова), отделу санитарного надзора (И.Л.Рудацкая), начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Костромской области обеспечить контроль за ходом иммунизации населения против COVID-19, в первую очередь в разрезе категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации согласно приложению настоящего постановления, надзор за соблюдением в медицинских организациях температурного режима транспортирования и хранения вакцин в соответствии с требованиями федерального законодательства.

7. Считать утратившим силу постановление Главного государственного санитарного врача по Костромской области от 13.07.2021 г. № 7.

8. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Главный государственный санитарный врач по Костромской области А.А.Кокоулин





Приложение





Категории граждан старше 18 лет, подлежащие обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Работники медицинских организаций.

Работники образовательных организаций.

Работники организаций социальной защиты и социального обслуживания населения.

Работники организаций розничной и оптовой торговли.

Работники организаций общественного питания.

Работники клиентских подразделений финансовых организаций.

Работники организаций, оказывающих услуги почтовой связи.

Работники организаций общественного транспорта по перевозке населения, в том числе такси.

Работники организаций летнего отдыха детей и подростков.

Работники многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Работники организаций жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Работники библиотек, культурно-зрелищных и досуговых организаций, в том числе театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, игровых комнат. Сотрудники правоохранительных органов.

Государственные гражданские и муниципальные служащие.







