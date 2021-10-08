Netflix показал трейлер рождественского ромкома с Ниной Добрев

Стриминговый сервис Netflix представил англоязычный трейлер романтической комедии "Неуловимый аромат любви" (Love Hard). Премьера запланирована на 5 ноября.

В центре внимания девушка из Лос-Анджелеса, которая устала от неудачных онлайн-свиданий и, кажется, нашла на одном из сайтов знакомств свою вторую половину - Джоша. Беда в том, что он живет в Нью-Йорке. Девушка неожиданно приезжает к нему на каникулы и выясняет, что "мэтч" у нее произошел с человеком, который выглядит совсем по-другому: Джош использовал фотографии своего друга детства. Собственно с этим другом Джош и обещает свести девицу. По всем законам романтического кино во время сводничества парочка и сближается.

Режиссер - Эрнан Хименес, в ролях - Нина Добрев ("Дневники вампира"), Даррен Барнет, Джимми О. Ян ("Новенькая, "Две девицы на мели").