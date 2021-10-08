О чем переписывались на бересте наши предки 1000 лет назад*

70 лет назад в Великом Новгороде археологи обнаружили первую грамоту, процарапанную на куске березовой коры - бересте. Тогда эта находка стала мировой сенсацией, а сегодня число удивительных посланий из прошлого уже перевалило за 1200, и каждый полевой сезон приносит новые открытия. Благодаря уникальным свойствам новгородской почвы, столетиями сохранявшей органику, и скрупулезной работе историков и филологов русское Средневековье заговорило живым языком на разные голоса.

Подавляющее большинство берестяных грамот - письма простых горожан родственникам, знакомым, деловым партнерам. И эти письма на бересте по сути - первая русская почта. Короткими сообщениями, процарапанными на бересте специальными остроконечными палочками - писалами, обменивались, конечно, без всяких почтальонов: обходились услугами собственных посыльных, а на большие расстояния берестяные свитки передавали с оказией. Получатель прочитывал письмо, рвал его или комкал и выбрасывал за ненадобностью, тем самым сохраняя в веках: на воздухе березовая кора быстро истлевала, а втоптанная в болотистую почву - консервировалась. Таким образом до нас дошли сотни лаконичных посланий (на куске коры много не нацарапаешь!) о здоровье, жизни и смерти, о семейных конфликтах, о долгах и тяжбах, о заботе о хлебе насущном...

География чрезвычайно широка: грамоты найдены, помимо Великого Новгорода, в Старой Русе, Торжке, Пскове, Твери, Смоленске, Москве, Рязани, Вологде, Витебске, Мстиславле и Звенигороде Галицком. Так что берестяная "почтовая сеть" в XI-XIV веках опутывала едва ли не всю средневековую Русь.

Береста сохранила для нас бесценные свидетельства того, как жили, чего желали, о чем вздорили, радовались и печалились наши соотечественники тысячу лет назад. Расшифровав эти письма из прошлого, мы с удивлением обнаруживаем, что наши предки жили теми же интересами и заботами, что и их потомки в высокотехнологичном XXI веке: так же учились, влюблялись, играли свадьбы, растили детей, приглашали гостей, ссорились, давали взаймы и вели тяжбы с должниками, переезжали в поисках лучшей доли, хоронили близких...

Академик В.Л. Янин, крупнейший исследователь берестяных грамот, бессменный руководитель Новгородской археологической экспедиции и член редакционного совета "Родины" предполагал, что одна только новгородская земля хранит порядка 20 тысяч берестяных посланий. Он писал: "Мы знаем, что тысячи листов исписанной бересты посланы не только одними новгородцами другим, но и из одного времени в другое. Эти письма - в пути. Будем же вместе ждать новостей из прошлого"1.

Студенты исторических факультетов на раскопе в Новгороде.

Почитайте письма на бересте, дошедшие до нас из глубины веков2.

№246 Новгород 1025-1050 гг.

От Жировита к Стояну. С тех пор, как ты поклялся мне на кресте и не присылаешь мне денег, идет девятый год. Если же не пришлешь мне четырех с половиной гривен, то я собираюсь за твою вину конфисковать товар у знатнейшего новгородца. Пошли же добром.

№424 Новгород, 1100-1120 гг.

Грамота от Гюргия к отцу и к матери. Продавши двор, идите сюда - в Смоленск или в Киев: дешев хлеб. Если же не пойдете, то пришлите мне грамотку, как вы живы-здоровы.

№566 Новгород, 1100-1120 гг.

Будь в субботу ко ржи или подай весть.

№1105 Новгород, 1160-1180 гг.

Это от Суботки к Гюре. Вот ты продал мое дитя. А теперь веди его сюда, найдя. Если не найдешь и не приведешь ко мне, то я обращусь к князю с жалобой на тебя.

№9 Новгород, 1160-1180 гг.

От Гостяты к Василю. Что мне дал отец и родичи дали в придачу, то за ним. А теперь, женясь на новой жене, мне он не дает ничего. Ударив по рукам [в знак новой помолвки], он меня прогнал, а другую взял в жены. Приезжай, сделай милость.





№1113 Новгород, 1180-1200 гг.

Поклон от Иванка и от Мирославы Иванку и (?) . Сделайте милость, моя падчерица на Радятине улице, скажите: "Пошли, вражина, чужой холст! Мне нужно сейчас заплатить 18 кун, а я с пустыми руками. А что ты обманом выпросила у Иванка гривну - так пришли с того хоть золотник Полепе. Зачем тебе так поступать? Не ослушайся, пошли же скорее".

Ст.Р №31 Старая Руса, 1100-1200 гг.

Поклон от Коленца к Самуйле. Не беспокойся: я сел в Коломне на ладью.

Торж №8 Торжок, 1180-1200 гг.

От Кирея поклон Ростиле. Добудь мне коня, такого большого, хорошего. Если же тебе не попадется такого хорошего, то половину.

№350 Новгород, 1240-1360 гг.

От Степана и от матери к Полюду. Пришли ржи, продавши коня.

Академик Валентин Лаврентьевич Янин (1929-2020).

№Вит.1. Витебск, 1280-1300 гг.

От Степана к Нежилу. Если ты продал одежду, купи мне ячменя на 6 гривен. Если же чего-нибудь еще не продал, то пошли мне сами эти вещи. Если же продал, сделай милость, купи мне ячменя.

№Пск.7. Псков, 1280-1300 гг.

Поклон от Степана Вацюте. Сколько ты взял того сукна, я полагаюсь на Бога и на тебя. Срочно погрузи его на ладью, при этом объяви своим сукном. А сколько будет платы - мы разочтемся сколько.

№Твер.5. Тверь, 1300-1320 гг.

Поклон от Григория матери. Прибудь ко мне срочно в Торжок - приведя в порядок свое имущество, поезжай в Торжок. Если застанешь меня, то я тебя повезу; если же меня в Торжке не застанешь, то ты тут меня жди, а я за тобой прибуду сам. А что заплатишь за провоз до Торжка, это за мной. Узнай, пропускают ли рожь для новгородцев беспрепятственно, [если да], то немедленно пришли [весть], и я сам поеду.

№1053. Новгород. 1320-1340 гг.

От Оноса поклон Даниле, сыну моему. Пришли мне сорочку, полотенце, портки, повод. Сестре моей пришли полотна. А буду жив - расплачусь.

№418. Новгород, 1340-1360 гг.

Поклон от Фовронии Филиксу с плачем. Избил меня пасынок и выгнал со двора. Велишь ли мне ехать в город? Или сам поезжай сюда. Я избита.

№497. Новгород, 1340-1360 гг.

Поклон от Гаврилы Постни зятю моему - куму Григорию и сестре моей Улите. Поехали бы вы в город к радости моей, а нашего слова не забыли бы. Дай Бог вам радость. Мы все вашего слова не забудем.

№1098 Новгород, 1360-1380 гг.

Поклон от Терентия к Онтону и к Моисею. Я к вам шлю уже третью грамоту, а вы мне не присылаете ни процентных денег, ни рыб. А теперь если не пришлете к воскресенью ни процентных денег, ни рыб, то мне слать на вас биричей (судебных приставов. - Ред.), а на меня не жалуйтесь.

№Ст.Р. 40 Старая Руса, 1380-1400 гг.

Поклон от Оксиньи и Онании Родивону и сестре моей Татьяне. Поезжайте в город к этому воскресенью: мне выдавать дочь, а сестре моей быть распорядительницей. А я господину своему Родивону и сестре моей челом бью.

№Мос.4. Москва, 1380-1400 гг.

Поехали мы, господин, на Кострому. Юрий с матерью нас, господин, завернул назад. А взял себе с матерью 15 бел (денежная единица. - Ред.), да взял 3 белы, потом, господин, взял 20 да полтину.

№43. Новгород, 1380-1400 гг.

От Бориса к Настасье. Как придет эта грамота, пришли мне человека на жеребце, потому что у меня здесь дел много. Да пришли сорочку - сорочку забыл.

№49. Новгород, 1410-1420 гг.

Поклон от Настасьи господам моим братьям. У меня Бориса нет в живых. Как, господа, позаботитесь обо мне и о моих детях?

* Грамоты публикуются в переводе с древнерусского языка, в современной орфографии и пунктуации.

1. Янин. В.Л. Берестяная почта столетий. М., 1979. С. 126.