Объем биржевой торговли древесиной вырастет в 3-4 раза

Объем биржевой торговли древесиной, которую государственные лесхозы обязаны будут после 1 января 2022 года продавать на организованных торгах, вырастет в 3-4 раза до 3-3,5 млн кубометров в год. Такой прогноз дал управляющий директор Санкт-Петербургского международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТБ) Алексей Рыжиков.

"Лесхозы заготавливают порядка 16 млн кубометров древесины в год, - сказал он. - Исходя из этого объема, биржа рассчитывает на объем торгов в 3-3,5 млн кубометров. При этом значительно расширится номенклатура товарных позиций относительно того, что представлено сейчас".

Более точный прогноз можно будет сделать только в самом конце года, когда будет подписан план рубок, добавил Рыжиков.

Сейчас биржа готовит новую торговую платформу, которая будет оптимизирована именно на сделках с древесиной. По заверению администрации СПбМТБ, никаких проблем у государственных лесхозов при реализации заготовленной ими древесины после Нового года не будет.

Обязанность гослесхозов реализовывать весь объем заготовленной ими древесины была введена в рамках мер по декриминализации лесной отрасли.