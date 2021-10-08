Указ губернатора Орловской области от 8 октября 2021 года № 512 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Новости

Пакистанский спецназ познакомился с нашим оружием и вел огонь из БТР-82А 17:16
В Петербурге допустили введение ограничений для пожилых из-за COVID-19 16:59
В Москве открыли мемориальную доску Юрию Никулину 16:57
ГК "ПИК" оценила сумму ущерба от действий Лефеля в 100 млн рублей 16:53
Белорусы стали призерами конкурса молодых международников СНГ 16:52
Google грозит еще один штраф на восемь миллионов рублей 16:49
Медведев: Вакцинация от коронавируса идет недостаточными темпами 16:48
Первые поезда пойдут по восточной ветке БАМа до конца этого года 16:22
На ЦКАД построят газозаправочные станции 16:20
ВОЗ назвала ситуацию с психическим здоровьем "мировым провалом" 16:12
Медведчуку предъявят новые обвинения 11 октября 16:06
Минкультуры Чечни возглавила 22-летняя дочь Рамзана Кадырова 15:58
Вице-премьер Григоренко: Мероприятия нацпроектов 2021 года исполнены на 87% 15:55
Полиция Киева: Депутат Поляков мог быть отравлен 15:52
Шойгу: Госпиталь в городе Мирный построят до конца 2023 года 15:35
Власти Черногории уведомили посольство РФ о задержании Исмаилова и Чуяна 15:25
Собянин выделит 2 миллиона рублей избитому в метро мужчине 15:04
Бывшего вице-президента ГК "ПИК" задержали по делу о мошенничестве 15:03
Потребление газомоторного топлива в РФ в этом году вырастет на 25-30% 14:56
Не менее 100 человек погибли при взрыве на севере Афганистана 14:53
Владимир Путин поручил провести экспертизы учебников для бакалавриата 14:52
Мурашко предупредил о побочном эффекте препаратов для лечения COVID-19 14:44
Лавров: Россия готовит новый порядок въезда и выезда для иностранцев 14:39
Лавров: РФ против переноса военной инфраструктуры США в Центральную Азию 14:36
В Саратовской области ввели обязательную вакцинацию 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
8 октября 2021 г.

Указ губернатора Орловской области от 8 октября 2021 года № 512 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в подпункт "е" пункта 1 раздела I приложения 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:

"е) плановую госпитализацию, диспансеризацию определенных групп взрослого населения и несовершеннолетних, проведение медицинских осмотров, плановых приемов, консультаций, осмотров, обследований, исследований, за исключением случаев, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, в медицинских организациях всех форм собственности;";

2) абзац одиннадцатый признать утратившим силу.

2. Настоящий указ вступает в силу с 11 октября 2021 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Орловской области В.В.Соколов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией