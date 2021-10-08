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Рубрика: Общество

Открыт сбор заявок на участие в ежегодной Просветительской Премии "Знание"

Открылся сбор заявок на соискание Просветительской Премии "Знание", присуждаемой российским деятелям просвещения в области науки и технологий, бизнеса, истории, экологии, культуры и искусства, а также за просветительскую деятельность в школах и вузах, на ТВ и радио, просветительские фильмы и мероприятия. Премия учреждена Российским обществом "Знание" для признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в России. Премия будет вручаться ежегодно.

Подать заявку можно на сайте до 1 ноября 2021 года. Это могут сделать все, кто считает свой вклад в просвещение важным и значимым, например: общественные и государственные деятели, преподаватели, школьные учителя, блогеры, представители компаний и СМИ, причем номинировать можно не только себя, но и других людей или интересные проекты.

Лауреаты Премии будут приглашены к сотрудничеству с Российским обществом "Знание" и получат статус резидента образовательного продюсерского центра "Машук", который открывает доступ к широким возможностям его мультимедийной инфраструктуры, а также к комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента: ютуб-каналов, блогов, авторских курсов, фильмов и других проектов. Резиденты центра также получат поддержку общества "Знание" в их продвижении на широкую аудиторию.

"Россия всегда была богата на талантливых людей, которые не только постоянно самосовершенствуются, но и стремятся передавать свои знания, умения и опыт, а это невозможно без искренней любви и преданности своему делу. Быть просветителем - не только призвание, это также колоссальное вложение сил, и благодаря Премии "Знание" эта работа должна получить признание в масштабах всей страны", - сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

В конце ноября члены почетного жюри - видные государственные деятели, представители бизнеса, общественных организаций, деятели науки, культуры и искусства - выберут лауреатов, а торжественная церемония награждения состоится в Московском театре мюзикла 7 декабря 2021 года.

Подробная информация о Просветительской Премии "Знание" размещена на официальном сайте.

Общество Ежедневник

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