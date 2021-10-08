Новости

Молодежная сборная России обыграла Северную Ирландию в отборе ЧЕ-2023 21:32
Фигуристы Коляда и Алиев стали призерами турнира в Финляндии 21:22
Троим нападавшим в столичном метро предъявлено обвинение в покушении на убийство 21:19
Патриарх Кирилл объяснил, почему не служил 8 октября в Троице-Сергиевой Лавре 20:59
Сафонов и Захарян попали в состав сборной России на матч со Словакией 20:43
МЭР разработало правила создания и ведения реестра углеродных единиц 20:39
Из-за ошибки в матче ЦСКА - "Краснодар" арбитр Казарцев отстранен до конца года 20:34
Худруком театра "Ромэн" назначен Николай Сергиенко 20:09
На северо-востоке Москвы жители Отрадного обнаружили сугроб 19:29
Хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили почти 48 млн россиян 19:28
Власти Италии не исключили признания вакцинации "Спутником V" 19:28
Путин поручил утвердить программу всеобщего обучения детей плаванию 19:22
Столкнувшаяся с неизвестным объектом подлодка США прибыла на базу в Гуам 19:19
Художественным руководителем Театра Сатиры стал Сергей Газаров 19:07
Путин потребовал принять меры для успешного выступления на Играх в Пекине 19:05
МИД РФ: Трое сотрудников посольства США подозреваются в краже 19:03
Вице-премьер Оверчук встретился с президентом Туркменистана 18:37
Московский планетарий откроется после ремонта 18:35
В правительстве назвали заслуженной Нобелевскую премию Муратова 18:10
Кабмин упрощает бизнесу навигацию в обязательных требованиях законодательства 18:10
Обозреватель "РГ" выступил в РАНХиГС 17:51
Стивен Найт назвал дату выхода шестого сезона "Острых козырьков" 17:51
Мишина и Галлямов стали победителями Finlandia Trophy 17:38
Лукашенко предостерег от роста цен на социально значимые товары 17:34
Московские дороги и тротуары 9 октября промоют со специальным шампунем 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
08.10.2021 20:59
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл объяснил, почему не служил 8 октября в Троице-Сергиевой Лавре

Текст: Елена Яковлева

Патриарх Кирилл 8 октября, в день памяти святого Сергия Радонежского каждый год служит литургию в Троице-Сергиевой Лавре. Сегодня он не служил там по "категорическому требованию" врачей, но отслужил божественную литургию в Александро-Невском скиту.

Фото: Михаил Солунин/ТАСС
Зачем сегодня в больнице нужны священники и добровольцы

- Обычно в этот день я совершаю божественную службу у преподобного, но нынешние обстоятельства помешали мне это осуществить, и конечно, с большой скорбью говорю об этом, - цитируют слова из проповеди патриарха РИА Новости. - Но обстоятельства грозные, они связаны с распространением эпидемии, и по категорическому требованию врачей мне предложено в этом году воздержаться от посещения преподобного.

Он также попросил прихожан помолиться о нем и укреплении Господом его физических и духовных сил.

В поздравительном послании патриарха, которое она направил наместнику Троице- Сергиевой Лавры, насельникам и паломникам ее, он отметил огромное почитание святого Сергия Радонежского в народе.

Сподобивщийся удивительных даров Божиих преподобный Сергий "всегда оставался скромным и непритязательным человеком", благоговеющим перед дарованной через него Божией волею, отметил патриарх.

Справка "РГ"

8 октября Русская православная церковь отмечает день кончины преподобного чудотворца Сергия, игумена Радонежского - основателя Троице-Сергиевой Лавры и одного из самых почитаемых русских святых, скончавшегося в 1392 году.

Общество Религия

Главное сегодня

МИД РФ: Трое сотрудников посольства США подозреваются в краже
Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов владельца Bellingcat
В ЦБ заинтересовались нелегальными переводами с карты на карту
Минстрой опроверг предположения об увеличении взносов на капремонт
Собянин выделит 2 миллиона рублей избитому в метро мужчине
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"