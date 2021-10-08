Патриарх Кирилл объяснил, почему не служил 8 октября в Троице-Сергиевой Лавре

Патриарх Кирилл 8 октября, в день памяти святого Сергия Радонежского каждый год служит литургию в Троице-Сергиевой Лавре. Сегодня он не служил там по "категорическому требованию" врачей, но отслужил божественную литургию в Александро-Невском скиту.

- Обычно в этот день я совершаю божественную службу у преподобного, но нынешние обстоятельства помешали мне это осуществить, и конечно, с большой скорбью говорю об этом, - цитируют слова из проповеди патриарха РИА Новости. - Но обстоятельства грозные, они связаны с распространением эпидемии, и по категорическому требованию врачей мне предложено в этом году воздержаться от посещения преподобного.

Он также попросил прихожан помолиться о нем и укреплении Господом его физических и духовных сил.

В поздравительном послании патриарха, которое она направил наместнику Троице- Сергиевой Лавры, насельникам и паломникам ее, он отметил огромное почитание святого Сергия Радонежского в народе.

Сподобивщийся удивительных даров Божиих преподобный Сергий "всегда оставался скромным и непритязательным человеком", благоговеющим перед дарованной через него Божией волею, отметил патриарх.

Справка "РГ"

8 октября Русская православная церковь отмечает день кончины преподобного чудотворца Сергия, игумена Радонежского - основателя Троице-Сергиевой Лавры и одного из самых почитаемых русских святых, скончавшегося в 1392 году.