Песков: Путин провел день рождения с телефонной трубкой в руке

Президент провел свой день рождения в работе - в телефонных разговорах и на совещании с постоянными членами Совбеза, а вечером принял поздравления родных и близких.

На вопрос журналистов, как прошел день рождения Владимира Путин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил: "Во-многом с телефонной трубкой в руке и в обсуждении очень важных субстанций двусторонних отношений и региональных проблем".

"Конечно же, и поздравления там были, но большая часть времени все-таки была потрачена на рабочие вопросы", - продолжил Песков. "В рабочем режиме прошло и совещание Совбеза, хотя и там звучали поздравления в адрес президента, что вполне естественно", - отметил он.

"Вечер - личное пространство президента", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства. "Конечно же, его поздравляли родные и близкие", - добавил он.

Песков также подтвердил, что Путину передали поздравления от журналистов кремлевского пула. Президент сказал, что высоко ценит их работу на протяжении многих лет. "К сожалению, сейчас условия пандемии изменили до неузнаваемости режим нашей работы, но мы все равно все надеемся, что когда-то это закончится и мы вернемся к нашим обычным переполненным мероприятиями и сумасшедшим по географии будням", - заключил он.