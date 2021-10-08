Новости

Объем биржевой торговли древесиной вырастет в 3-4 раза 14:00
В ЦБ заинтересовались нелегальными переводами с карты на карту 13:58
Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России ухудшается 13:57
Военные атташе НАТО не приглашались на учения "Запад-2021" 13:53
В Минздраве рассказали об особенностях реабилитации для пожилых после COVID 13:41
В Москве произошло массовое отравление мигрантов 13:40
Синоптики предупредили о морозах на европейской территории России 13:33
Правительство Осетии возглавил полпред президента в республике Джанаев 13:29
Песков назвал принцип отношений России с Брюсселем 13:22
Следственный комитет высказал мнение о наказании педофилов-рецидивистов 13:21
Песков назвал подонками избивших молодого человека в метро 13:06
Песков оценил шансы на взаимное признание COVID-сертификатов с Евросоюзом 12:54
Песков: Путин провел день рождения с телефонной трубкой в руке 12:54
Песков поздравил Муратова с Нобелевской премией мира 12:53
Фото животных из Московского зоопарка вышли в финал международного конкурса 12:50
41-летний директор Лены Катиной из "Тату" Шампоров найден мертвым 12:46
На российско-казахстанской границе модернизируют пять пунктов пропуска 12:39
Лавров: Доверие между Россией и ЕС подорвано, отношения деградируют 12:38
В Совфеде оценили призыв расширить санкции против РФ из-за ситуации с газом 12:32
Суд прекратил дело о сбитом на электросамокате ребенке в Сочи 12:29
Новым спикером Верховной рады Украины избран Руслан Стефанчук 12:18
В Оренбуржье число погибших от контрафактного алкоголя выросло до 17 12:05
Станет ли итальянский город Турин столицей "Евровидения"-2022 12:02
В Батуми обрушился жилой дом, есть пострадавшие 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 4595 новых случая COVID-19 11:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
08.10.2021 12:54
Рубрика: Власть

Песков: Путин провел день рождения с телефонной трубкой в руке

Текст: Кира Латухина
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент провел свой день рождения в работе - в телефонных разговорах и на совещании с постоянными членами Совбеза, а вечером принял поздравления родных и близких.

Фото: Константин Завражин
Историк Рой Медведев: В 1999-м желающих управлять Россией было немного

На вопрос журналистов, как прошел день рождения Владимира Путин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил: "Во-многом с телефонной трубкой в руке и в обсуждении очень важных субстанций двусторонних отношений и региональных проблем".

"Конечно же, и поздравления там были, но большая часть времени все-таки была потрачена на рабочие вопросы", - продолжил Песков. "В рабочем режиме прошло и совещание Совбеза, хотя и там звучали поздравления в адрес президента, что вполне естественно", - отметил он.

"Вечер - личное пространство президента", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства. "Конечно же, его поздравляли родные и близкие", - добавил он.

Песков также подтвердил, что Путину передали поздравления от журналистов кремлевского пула. Президент сказал, что высоко ценит их работу на протяжении многих лет. "К сожалению, сейчас условия пандемии изменили до неузнаваемости режим нашей работы, но мы все равно все надеемся, что когда-то это закончится и мы вернемся к нашим обычным переполненным мероприятиями и сумасшедшим по географии будням", - заключил он.

Власть Работа власти Президент

Главное сегодня

Песков оценил шансы на взаимное признание COVID-сертификатов с Евросоюзом
В Совфеде оценили призыв расширить санкции против РФ из-за ситуации с газом
МИД КНР призвал США опубликовать детали инцидента с атомной подлодкой
Кабмин РФ разрешил поднять стоимость капремонта в жилых домах
За сутки в России подтверждено 27 246 случаев COVID-19 в 85 регионах
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения